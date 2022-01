Filmnapok az ötéves Művész moziban

Következő írásunk

Különleges határidőnaplónak is beillő, hiánypótlónak és újdonságnak számító kiadvánnyal rukkolt elő múlt év végén az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete. A könyv ötven nő üzenetét hordozza, és a Háromszéki Nők Évkönyve nevet viseli. Összeállítóinak fő célja – amint azt Ájgel Ágnestől, a megyei nőszervezet elnökétől megtudtuk –, hogy ráirányítsa a figyelmet a szebbik nemre és az élet különböző területein tevékenykedő hölgyek által képviselt értékekre. A kiadványban – mintegy ellensúlyozásként – három férfi is helyet kapott, az ötletgazdák szerint azért, hogy a másik fél nézőpontja is érvényesüljön, és így váljék kerekké a kiadványból kirajzolódó történet.