Különleges határidőnaplónak is beillő, hiánypótlónak és újdonságnak számító kiadvánnyal rukkolt elő múlt év végén az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete. A könyv ötven nő üzenetét hordozza, és a Háromszéki Nők Évkönyve nevet viseli. Összeállítóinak fő célja – amint azt Ájgel Ágnestől, a megyei nőszervezet elnökétől megtudtuk –, hogy ráirányítsa a figyelmet a szebbik nemre és az élet különböző területein tevékenykedő hölgyek által képviselt értékekre. A kiadványban – mintegy ellensúlyozásként – három férfi is helyet kapott, az ötletgazdák szerint azért, hogy a másik fél nézőpontja is érvényesüljön, és így váljék kerekké a kiadványból kirajzolódó történet.

Ájgel Ágnes, a nőszervezet vezetője szerint régi álma valósult meg a kiadvány életre hívásával, ugyanis már jó ideje szeretett volna egy olyan könyvet, mely a nőkről, a nőknek szól. Egyben egyfajta üzenetet is hordoz, meg tudja mutatni, milyen késztetések vezérlik azokat a nőket, akik bekerültek az évkönyvbe.

A hölgyek skálája igen széles, a 102. életévét betöltő Kolumbán Juliskától a húszas éveikben járó ifjú nőkig terjed. Ami a foglalkozásukat, tevékenységeiket illeti, szinte minden terület képviselve van: iparosok, különböző műfajokat képviselő művészek, orvosok, állatorvos, pedagógusok, lelkész, közösség- és kultúraszervezők, sportolók, újságírók, gyógyszerészek, pszichológusok és vállalkozók osztják meg gondolataikat, üzenetüket saját szavaikkal a kiadvány lapjain. Külön érdeme talán a könyvnek, hogy a fényképfelvételek a legtöbb üzenőt a saját környezetében örökítik meg, ezzel is közelebb hozva a megszólalókat az olvasóhoz.

Ájgel Ágnes szerint a kiadvány pontosan beleillik abba a törekvésbe, melyet az elmúlt nyolc évben a nőszervezettel megvalósítottak: olyan női közösséget építeni, amelynek elsőrendű célja, hogy együtt gondolkodva és egymás tapasztalataiból tanulva az általános értelemben vett közösséget erősítsék. A kezdeményezés egyedi is, abból a szempontból, hogy olyan hölgyeket szólaltnak meg a könyvben, akik az őket foglalkoztató motivációs tényezők, erőt adó gondolataik, életfilozófiájuk és vallomásaik által üzenni tudnak hölgytársaiknak. Mindannyiuk célja megosztani történetüket, elindítani egy gondolatot, bátorítani, és talán meg is mosolyogtatni az olvasót.

Ájgel Ágnes lapunk kérdésére elmondta, hogy kaptak olyan visszajelzéseket, miszerint biztos azok kaphattak helyet a kiadványban, akik közszereplők, közösségformálók Háromszékről. A cél nem ez volt, a kiadvány összeállításánál igyekeztek minél színesebben válogatni, minden tevékenységi területről, foglalkozási ágból és egyben minden korosztályból olyanokat találni, akik tartalmas üzenetet tudnak megfogalmazni a velük egykorúaknak, a saját közösségüknek, az ugyanazon vagy hasonló területen tevékenykedőknek. Fogas kérdésnek bizonyult már az elején, hogy Háromszéken ki minősül közszereplőnek, illetve kik azok, akik ilyen jelzővel szerepelnek a köztudatban. Egy olyan kiadványt szerettek volna, amely nekik szól, amelyben a saját arcukat tudják bemutatni, és egyben üzenni, hogy Háromszéken vannak olyan nők – nem is kevesen –, akik megérdemlik a figyelmet, és akik képesek akár mindenki számára fontos üzeneteket megfogalmazni.

Annak kapcsán, hogy lesz vagy sem folytatás, Ájgel Ágnes elmondta, őket is meglepte, mennyire jó volt a kiadvány fogadtatása. Mikor két hónapja nekiláttak, nem gondolták volna, hogy oly sokan igent mondanak majd, és vállalják a szereplést. A férfiak köréből is pozitív visszajelzést kaptak, és az ütem, ahogyan vásárolják a kiadványt, arra ösztönzi őket, hogy tovább gondolkodjanak. Ha nem is évkönyv formában, de mindenképp folytatják, sőt, az évkönyv köré építve más, szintén a nőkre koncentráló akciókat is terveznek.