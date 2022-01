A közösség szolgálatába állítják a Tana-kúriát

Az impozáns épületet az 1890-es években Tana Sámuel jegyző építette, majd fia, a szintén jegyzői feladatokat ellátó Tana Albert élt benne sokáig. Az egyház vezetése a múlt nyár elején értesült arról, hogy a valamikor jelentős közéleti központnak számító épületet tulajdonosai eladnák, sőt, már idegen vevőjelölt is lenne rá, ezért versenybe szálltak. Úgy számoltak, ha félretett pénzükhöz hozzáadják azt, amit az önkormányzat fizetne az általuk visszaigényelt kultúrházért és iskoláért, már szinte meg is volna a szükséges összeg. Mivel elképzeléseiket a püspökség is támogatta, valamint sikerült elérniük, hogy a tulajdonosok a hiányzó részt csak két év múlva kérjék, az üzlet megköttetett.

„Szép és hatalmas épületről, gyümölcsösről és szántóról van szó – éppen olyan hely, ahol az egyházközséghez és egyházkörhöz tartozó fiatalok kirándulhatnak, szállást kaphatnak és tanulhatnak. Éppen olyan hely, ahol a falu kulturális programjai télen-nyáron folyhatnak, éppen olyan hely, ahol népi mesterségeket lehet elsajátítani vagy ahol a Magyar Turán Alapítvány erdélyi társszervezete, a bölöni központú Turán Székelyföld Hagyományőrző Egyesület tevékenysége kiteljesülhet. A vásárlással azt szerettük volna elérni, hogy szellemi és erkölcsi értékét megőrizze, és a közösséget szolgálja. Jó hír az is, hogy a kúriával együtt megkapjuk a régi bútorokat és azokat a papírokat és dokumentumokat, amelyek Bölön múltjának egy szeletét képezik” – nyilatkozta ifj. Kozma Albert lelkész.

A következő évek feladata lesz az ingatlan rendbetétele. Előbb a teljes vételárat fizetnék ki, csak azt követően fognának a munkához, de amennyiben pályázatot sikerül nyerniük, hamarabb is megkezdenék a jelentősebb tatarozáson utoljára a nyolcvanas évek elején átesett épület felújítását.