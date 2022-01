Kós Károly-körút, új menetrend

Kulturális utazásra is bevetik Sepsiszentgyörgy sétavonatját: január 22-én, szombaton, a magyar kultúra napjának szentelt rendezvénysorozat részeként olyan körutakat szerveznek, amelyek megállója a Kós Károly által tervezett épületeknél lesz. A rendhagyó járatok 12, 13.30 és 15 órakor a Kónya Ádám Művelődési Ház elől indulnak, az idegenvezető pedig Török Áron műépítész.

A két vagonnal rendelkező, összesen 56 férőhelyes kalandvonat, melyet Sepsiszentgyörgy önkormányzata karácsony előtt vásárolt, nagyon népszerű, egy hónap alatt több mint 6300 utasa volt. Módosult a menetrendje is: pénteken, szombaton és vasárnap háromszor megy ki Sugásfürdőre (11, 13 és 15 órakor indul a Kálvin térről, 12, 14 és 16 órakor pedig az üdülőtelepről), és kétszer ír le körutat a városban. A Bod Péter Megyei Könyvtár elől 17 és 18 órakor induló járatok útvonala hétvégenként meghosszabbodik, már nem csupán a belső városmag körül forognak (mint hétköznaponként), hanem az unitárius templomnál jobbra térve a Székely Nemzeti Múzeum és a dohánygyár előtt is elhalad a kisvonat; onnan kanyarodik vissza a Lábas Házhoz, a Mikó előtt lemegy a Grigore Bălan útig, és az Olt utcán gurul be a központba, de a Kossuth utcától nem tér fel, hanem leír egy vargabetűt a Kálvin térig, és onnan fordul vissza a könyvtárhoz.

Ettől a héttől kezdve mindkét útra lehet csoportos foglalásokat tenni: szerdai és csütörtöki napokon 10 és 17 óra között kizárólag csoportokat szállít majd a kisvonat, legkevesebb tíz, legtöbb ötvenhat utast. Időpontot egyeztetni hétköznapokon 9 és 13 óra között a 0729 062 856-os telefonszámon lehet (a vonatot működtető Vadon Egyesület munkatársánál). A menetrend és a szabad időpontok a Vadon Egyesület oldalán (vadon.ro) is elérhetők.