Székelyföldi a lovas támogatás

A háromszéki lovas egyesületek is számíthatnak a magyar kormány támogatására – közölte lapunk érdeklődésére Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős államtitkárt annak kapcsán kérdeztük, hogy a székelyföldi lovas társadalom berkeiben borzolja a kedélyeket a január elején Homoródfürdőn bejelentett támogatás kérdése.

Színvonalas munka zajlik a háromszéki lovardákban is. Fotó: Bokor Anna

Potápi Árpád, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára az év első hetében Homoródfürdőn a Hargita megyei lovasfórumon jelentette be: a magyar állam százmillió forinttal támogatja a székelyföldi lovas mozgalmat. A háromszéki lovasok körében az váltott ki elégedetlenséget, hogy a bejelentett támogatásból az itteniek nem részesültek, a most finanszírozást kapott 28 szervezet mindenike Hargita megyei.

Az ügyben megkerestük a Hargita Megye Tanácsa keretében működő lovas szakosztály vezetőjét, Kolozsvári Tibort, aki megyei önkormányzati képviselő is. Mivel a támogatások megítélésének alapjául a lovas egyesületek által kitöltött, a tevékenységüket értékelő kérdőívek szolgáltak, arra voltunk kíváncsiak, hogyan jutottak ezekhez a hargitai lovasok, miért nem tudtak erről a lehetőségről Kovászna és Maros megyében.

Kolozsvári elmondta, a székelyföldi lovassportot már támogatta a Bethlen Gábor Alap, ennek köszönhetően épült meg a benedekmezei Székely Lovasközpont fedett lovardája is többek között. Hargita megyének négy éve van egy lovas munkacsoportja, igyekszik társakat, szövetségeseket találni Magyarországról, helyi önkormányzati civil szférából egyaránt. Ennek a rendszernek egyik tagja a Nemzetpolitikai Államtitkárság. „Tévedés lenne visszaszorítani a beszélgetést a 28 egyesület ügyére. A dolgok lényegét ott kell megragadni, hogy ez egy Székelyföldre, sőt, egész Erdélyre kiterjedő program, lesz folytatása” – mondta Kolozsvári.

A pontos tájékozódás érdekében Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkárt kérdeztük az esetről. „Amint a január 6-i, Homoródfürdőn tartott sajtónyilvános eseményen is elhangzott – és arról a sajtó is beszámolt –, ez a program egy pilot-projekt, azaz egy nagyobb projekt első lépése. A célunk az, hogy a jövőben még nagyobb figyelmet fordítsunk a sport, azon belül pedig az erdélyi lovassport támogatására. Ennek első lépcsőfoka volt a homoródfürdői lovas fórum, ahol a köszöntőmben is elmondtam: bízunk abban, hogy ezt a programot hamarosan Erdély egész területére ki tudjuk terjeszteni. A Kovászna és Maros megyei egyesületek tehát természetesen számíthatnak támogatásra, csakúgy, mint az Erdély többi részén működő magyar lovas egyesületek” – nyilatkozta lapunknak az államtitkár.

A napokban egyébként immár a háromszéki lovas egyesületek is elkezdték kézbe kapni a kérdőíveket, értékelhetik saját tevékenységüket, így hargitai társaik mintájára ők is számíthatnak a magyar kormány támogatására.