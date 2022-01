Miklós Zoltán az elmúlt időszakban egyeztetett a háromszéki polgármesterekkel, és több, az önkormányzatok munkáját akadályozó problémába, hiányosságba is botlott, ilyen egyebek mellett a nehezen behajtható pénzügyi kinnlevőségek (például bírságok) kérdése. Rengeteg a büntetés, melyeknek a behajtása szinte lehetetlen, sok esetben az önkormányzatok úgy döntenek, közmunkára alakítják át a bírságokat, viszont ezt gyakran nem végzik el az érintettek, és nem is lehet érdemben eljárni ellenük. A községek nem rendelkeznek megfelelő személyzettel, hogy az adósságokat beszedjék, illetve korlátozottak az eszközeik a közmunka tekintetében is. A parlamenti képviselő Bodok községet említette, ahol a felhalmozódott összeg 420 ezer lej, ami 150, esetenként több éve ki nem fizetett bírságot jelent.

A patthelyzet feloldására törvénytervezetet készítenek elő, mely lehetővé teszi, hogy ezeknek az összegeknek a behajtását át lehessen adni az országos adóhatóságnak, az ugyanis sokkal hatékonyabb eszközökkel rendelkezik. Az ő elképzelése, hogy az önkormányzatnak szabjanak záros határidőt a behajtásra, ez elvileg érdekük is lenne, mivel bevételi forrás számukra. Hogy mi lenne ez a határidő, az még nem tisztázott. A határidő letelte után a községi döntéshozó testület határozattal rábízhatná a behajtást az adóhatóságra, a közpénzügyi igazgatóságokra. Miklós Zoltán szerint az igazgatóságoknál az adósok más elmaradását, hátralékát is jegyzik, és ezekkel esetleg összevonva tudnák behajtani, akár kényszerkisajátítással is élve. Miklós Zoltán ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az átadott kinnlevőségek már nem az önkormányzat bevételei lennének, hanem az állami költségvetésbe vándorolnának, amennyiben azokat az országos adóhatóság hajtja be. Annak lehetőségét is vizsgálják, milyen szigorító eszközt lehetne biztosítani az önkormányzatoknak azokkal szemben, akiket közmunkára köteleznek, de nem tesznek ennek eleget. A községek, városok vezetésének ezen a téren is szűkösek az eszközeik.

Miklós Zoltán továbbá úgy véli, a döntéshozatali közmeghallgatásoknál lenne szükség beavatkozásra. Nincs rendben, hogy nagyon sok önkormányzati fejlesztési program nehezen halad, mivel gyakran másfél hónapig kell közvitán tartani határozattervezeteket, miközben csak az első tíz napon van lehetősége a lakosságnak javaslatokkal élni. Törvénymódosításra lenne szükség, hogy amennyiben nem szól hozzá senki a közmeghallgatás első felében, a döntéshozatali eljárás e részét lehessen lerövidíteni. Ez elősegítené az önkormányzati döntéshozatal gördülékenységét.

Több polgármester hozta szóba a közbeszerzési felső határérték kérdését. Azokról a munkálatokról, beruházásokról van szó, melyek eddig e határ alatt voltak, és közvetlen odaítéléssel el lehetett végeztetni, de az építőanyagok, valamint az energiaárak elszabadulása miatt a költségek megemelkedtek, így a munkálatot kénytelenek versenytárgyalásra vinni. Ez pedig egy sokkal időigényesebb, hosszabb procedúrát jelent. Megvizsgálják, hogy miként lehetne ezt a felső határt magasabbra emelni, nyilván, az árak alakulásának függvényében – magyarázta a honatya.