Négy óra tájékán értünk a helyszínre. Több tűzoltóautó állt a leégett sorház mellett, a hivatásos és önkéntes tűzoltók már a használt szerelékeiket rendezték. Nem kellett magyarázat, látszott, hogy a lángok a sorház északi részén csaptak fel, majd onnan a széllel terjedtek déli irányba – a nem messze álló sarki kocsma felé. A tűz kezdeténél csak üszkös gerendák, görcsbe rándult fémlemez tetőfedők mutatták: itt nagy volt a hőség, nem menekült semmi. Odébb, a falu központja felé a sorház egy – vagy másfél? – lakása épnek tűnt. De látszott: a tűzoltók vize oda is eljutott, a falakon a lecsurgó víz nyoma szembeötlő volt. Hogy bent mi károsult, azt nem láttuk.

De láttunk mozgást a sorház belső udvarán, ahol néhány garázs, nyári konyha is található. Ezek nem sérültek. Szerencsére. A károsultak oda igyekeztek berakni a tűzből kimentett javaikat, egy fiatal ember például két párnát szorongatott a mellén. Ez maradt neki, ezt akarta biztonságba helyezni…. A károsultak a megmaradt vagyonuk más részét autókba, pótkocsikba rakták – vitték biztos helyre.

Meglepően higgadtak voltak az ott lévők. Ők is és a segítségükre érkezett kommandóiak is. Nyilvánvaló volt: az ezernél alig több lakost számláló községben, ha valaki bajban van, mindenki segítségére siet – ezt nevezik székely összefogásnak.

Él az összefogás

A helyszínen lévők – károsultak, rokonaik, barátaik, falutársaik – az épen maradt javak megmentésén – de inkább raktározásán – dolgoztak. Ide, oda, amoda, mindennek került hely sötétedésig. Nagy volt az összefogás, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. De az elégedetlenség is. Habár a helyszínre érkeztek a helyi önkéntes tűzoltók – tűzoltó autóval, három motoros pompával – későre tudtak beavatkozni. Telt az idő, égett a sorház, az utcai tűzcsap telepítése nem ért az utcába: ezt kifogásolták a riporteri mikrofon köré gyűltek – panaszukat Dávid Roland közvetítette. Hogy megtörténhet ilyen tűzvész, az nem titkolható. A sorházak világában egy szikra sok bennvaló pusztulását okozhatja. De az időben való beavatkozás csökkenthette volna a veszteség mértékét – ezt ismételgették a vesztesek.

A tények mutatják – és a tűzvész jegyzőkönyve is – a sorházban a tűz a kettes lakrészben ütött ki. Ez egy kézdivásárhelyi személy tulajdonában van, örökölte, majd bérbe adta annak, aki ott lakott. Áramellátása volt a lakásnak, ahogy mondják, kályhája nem – ezt nem láttuk.

Hidegben nehezebb a tűzoltás

Tíz óra 39 perckor értesítették a tűzesetről. Azonnal a helyszínre sietett, látta, hogy nagy a baj. Vissza a polgármesteri hivatalhoz, „meghúzta” a községháza tetején lévő szirénát. Ha ez megszólal, minden kommandói tudja, hogy valahol településen baj van, vészhelyzet, közösségi fellépésre van szükség – mondat el érdeklődésünkre Opra Béni János alpolgármester. És nem csak mondta, láttuk is, hogy a helyi közösség összefut a sziréna hangjára. A helyi önkéntes tűzoltók hamar a helyszínre érkeztek – őket már korábban értesítették – , tűzoltó autóval és három motoros pumpával. A hideg miatt nehezen „vették fel a vizet” a szivattyúk, időközben a lángok kibújtak a fémlemezzel fedett tető alól – számolt be az elöljáró. A tüzet a sorház második lakásában keletkezett rövidzárlat okozta – ez áll a hivatalos jegyzőkönyvben is. Sorra érkezett az erősítés – miután megharcoltak a Kovászna felől felvezető DC14 országút kihívásaival – Kovásznáról, Kézdivásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről. Háttér információink szerint a megyeszékhelyieknek gyorsan vissza is kellett fordulniuk egy zaláni tűzvészhez.

„Hideg van, tél van, a szivattyúk nehezen vették fel a vizet, hiába van közel a Taploca patak, ahonnan vizet lehetett venni. Mindenképp, a három szivattyú a továbbiakban biztosította a helyszínre érkezett tűzoltó autók vízellátását” – értékelte Opra. Ilyen esetben tíz perc egy órának tűnik a bajban lévőknek – fűzte hozzá.

A helyszínre érkeztek a zágoni önkéntes tűzoltók is. Ötfős csapattal jöttek, a polgármesteri hivatal terepjárójával. Nem oltottak, de igyekeztek segíteni az épen maradt javak kimentésében, a veszélyes épületmaradványok eltávolításában – mondta el érdeklődésünkre Erős Róbert, a zágoni önkéntesek parancsnoka. Hozzáfűzte: többen is jelen lettek volna, de a szabályok szerint Zágonban és Papolcon is felügyeletet kellet hátrahagyniuk.

Segítségre számíthatnak

Kocsis Béla polgármestert eddig a vidám, jövőben bizakodók körébe soroltuk. Vasárnap délután más emberrel találkoztunk. Hogyan lehetne segíteni a bajba jutottakon? Hogyan lehetne segíteni, hogy újra építsék elveszett ingatlanjaikat? Segíteni, segíteni…

Szinte meg sem történt a tragédia, máris segélyszállítmányok érkeztek Kommandóra. Egyelőre magánforrásból. A megyei tanács szintjéről, ifjúsági szervezetek révén háromezer lejnyi készpénzt osztottak szét a károsultak között. Ott voltunk, mikor a gyulafehérvári Caritas szervezet Kovászna megyei szervezete két autónyi tartós élelmiszerrel, meleg ruhával érkezett Kommandóra. Amit hirtelen elő tudtunk teremteni – érvelt a delegáció vezetője, Hubbes Kinga.

Az önkormányzat a törvényes lehetőségek szerint nyújt támogatást a károsultaknak. Építőanyaggal, mindennel segít, ami jogilag lehetséges. – mondta Kocsis Béla polgármester.

De azt is elmondta: a segélyeknek, támogatásoknak valamilyen módon összehangoltan kellene érkezniük. A napokban felmérik, mire is van szükség tulajdonképpen, aszerint kellene majd segíteni a bajba jutottakról.

A veszély marad

Röviddel a tűzvész kiütése után Kommandóra érkezett Ráduly István, Kovászna megye kormánymegbízottja, akivel nyíltan beszélgettünk. Sajnálatos az eset, de ez bármikor előfordulhat Kommandón. A sorházak (a fakitermelők számára, a fakitermelő vállalat – IFET – által épített sorházakról van szó. Egy-egy sorház általában nyolc-tíz lakást foglal magába. Ezek az ingatlanok a kommandói önkormányzat jóvoltából kerültek magántulajdonba az elmúlt években – szerk. megj.) továbbra is valós veszélyt jelentenek a tüzek szempontjából. Régi, a 60-as, 70-es évekből maradt épületekről van szó. Kérte az önkormányzatot: az önkéntes tűzoltók és illetékes szervek révén ellenőriztessék a tűzvédelmi előírások betartását. Kéményekről, ezek tisztításáról, villamos hálózatokról van szó – mondta a prefektus.

Bárki, bármit mond – ott voltunk, láttuk – Kommandó tűzvész szempontjából a háromszéki települések között a legnagyobb veszélyfaktort tudhatja magáénak. Nem csak az építkezési struktúrája miatt – itt minden fából, és régen megszáradt fából van –, hanem főként az elszigetelődése révén.