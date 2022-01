Megugrott a súlyos esetek száma

A vasárnap délelőtt – hétfő délelőtti időszakban a hétközi átlag felénél is kevesebb, mindössze 38 473 tesztet végeztek, ezeknek ismételten nagy a pozitivitása: a 31,4 százaléknyi pozitív eredményű teszt 12 082 új esetet jelent. Kovászna megyéből az elmúlt huszonnégy órában 55 új esetet jelentettek, Háromszék fertőzöttségi mutatója 2,71 ezrelékre emelkedett az egy nappal korábbi 2,52 ezrelékről. Az elmúlt nap folyamán 40-en vesztették életüket koronavírus miatt, ehhez még egy korábbi halálesetet is hozzászámít a stratégiai kommunikációs törzs. A 41 áldozatból hárman voltak beoltva, mindannyian egyéb társbetegségben is szenvedtek. A kórházi kezelésre szorulók száma ismét mintegy négyszázzal emelkedett, elérve a 6 370-et, a súlyos esetek száma viszont – míg múlt héten többnyire napi 17–18-cal emelkedett számuk – tegnap folyamán 30-cal növekedett, meghaladva a hatszázat.