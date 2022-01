Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

DOBRA MIKLÓS

Csíki negyedi lakos

(34-es tömbház)

szerető szíve életének 83., házasságának 59. évében megszűnt dobogni.

Temetése 2022. január 25-én 13 órakor lesz

a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától

katolikus szertartás szerint.

A gyászoló család

du.

„Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz,

mely értünk dolgozott.”

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a dolgos kezű Édesanya, nagymama, anyós, a kőröspataki születésű

sepsiszentgyörgyi

LŐRINCZ MÁRIA

(szül. PAKULÁR)

életének 72., özvegységének 7. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait január 26-án 13 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra a közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Búcsúzunk tőled,

drága jó Édesanyánk.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1117064

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett testvér, édesapa, nagyapa, dédapa, jó barát,

a kézdivásárhelyi születésű

SZŐCS VIKTOR

nyugalmazott tanító

életének 83. évében

2022. január 23-án megtért teremtő Urához.

Hamvait január 27-én 14 órakor a katolikus egyház szertartása szerint helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi katolikus temetőben.

Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.

Kérjük a temetésen részt venni szándékozókat, hogy koszorú helyett csak egy szál virágot hozzanak a sírjára.

Drága emléke szívünkben él.

Gyászoló szerettei

1117066

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az angyalosi BERSZÁN VIKTOR temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

1117063

Kegemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a fotosmartonosi id. SERESTER GÁBORNÉ FEJÉR MARGITRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4324540

Fájó szívvel emlékezünk a zágoni id. SZABÓ ALBERTRE, a drága jó édesapára és nagyapára, akit 13 éve kísértünk utolsó földi útjára. Hiányát ma is érezzük. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk.

Gyermekei Zita és Kati,

valamint unokái,

Abigél, Lorenzo és Zeno

4324419

Fájó szívvel emlékezünk a hat hete utolsó földi útjára kísért drága jó testvérünkre, a zágoni ifj. SZABÓ ALBERTRE. Akik ismertétek, szerettétek és akik szívetekben hiányát érzitek, kérjük, összekulcsolt kézzel így imádkozzatok lelke nyugalmáért: „Miatyánk, aki a mennyekben vagy...” Nagyon hiányzol, drága testvérünk, szüntelen Reád gondolunk.

Gyászoló testvérei, Zita, Kati és azok családja

4324417

„Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz,

mely értünk dolgozott.”

Fájó szívvel emlékezünk a jó férjre, édesapára,

nagytatára, déditatára,

id. PÉTER FERENCRE, aki hat hete hagyott itt bennünket. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos szerettei

1117060

Elfelejteni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig itt leszel, az idő bárhogy is halad. Hogy egy édesanya milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Fájó szívvel emlékezünk a szerető feleségre, édesanyára,

DÉSZPA MAGDOLNÁRA

halálának 15. évfordulóján.

Nyugodj békében.

Szerettei

du.

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Fájó szívvel emlékezünk a málnási

id. NAGY BÉLÁRA halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4324513

Az idő múlása nem enyhíti szívem fájdalmát, csak az emlék. Könnyes szemmel, az örök elmúlás fájdalmával

emlékezem a rétyi

KOVÁCS IRMÁRA, aki tíz éve búcsú nélkül, karjaim közt örökre itt hagyott. Kimegyek a temetőbe, elsuttogom százszor, bármi is volt az életben, nagyon hiányzol.

Csendes pihenést.

Halálába soha bele nem nyugvó testvére

4324539

Szomorú szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

BIRÓ CSILLÁRA halálának negyedik évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4324542

Áldott emlékét fájdalommal őrizzük és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

a kilyéni JOÓ GYULÁRA ­halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4324541

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Kegyelettel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk PALIKÓ KÁROLY CSABÁRA halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

4324543

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak, árnyak, álmok, évek.” Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

TARCZALI ANNÁRA halálának 5. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, fiai és azok családja

4324544

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, míg élünk, nem feledünk téged. Fájó szívvel emlékezünk a szacsvai

id. BIRTALAN ISTVÁNRA ­halálának első évfordulóján.

Szerettei

4324545

„Emlékezzetek, s kérlek, ne felejtsetek. / Emlékezzetek és a végen túl is szeressetek. /

Emlékezzetek, s akkor talán örökre veletek lehetek.” ­Szomorú szívvel emlékezünk a rétyi PAKUCS DEZSŐRE, aki egy éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető hozzátartozói

4324547

Ezernyi emlék, mely lelkünkben él, fáj a szívünk, hogy örökre elmentél. Te voltál bennünk az akarat, de helyetted a fájdalom maradt. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi UGRI GIZELLÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4324546