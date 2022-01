Megtörték nyeretlenségi sorozatukat

A Kézdivásárhelyi SE csapata sorozatban három vereség után és a tabella utolsó előtti helyéről utazott szombaton Bukarestbe, ahol idei első győzelme megszerzésének reményében lépett pályára a helyi Rapid ellen. Hazai kosárral indult a fővárosi párharc, amire Ines Corda egy triplával és Jaiamoni Welch-Cole­man egy kétpontossal válaszolt (2–5). A folytatásban a csapatok felváltva voltak eredményesek, a 6. percben azonban Sonia Cazacu távoli dobásával a fővárosi lányok a mérkőzésen másodszor és egyben utolsó alkalommal vezettek (11–9). Corda egy újabb hárompontossal előnybe hozta a céhes városbeli együttest, amely innen átvette a küzdelem irányítását, és tízpontos különbséggel nyerte meg az első negyedet (13–23). A remek nyitószakasz után akadozni látszott a felső-háromszékiek játéka, így a rapidosoknak sikerült felzárkózniuk (23–28). A nagyszünet előtt azonban magukra találtak Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár tanítványai, akik végül plusz hét ponttal vonultak az öltözőbe (28–35).

A térfélcsere után ismét csak öt pont volt a különbség a szemben álló felek között (30–35), de a remekelő Corda irányításával a mieinknek mindig volt erejük ellépni vendéglátóiktól, s ha sokat is hibázva, de kézben tartották a meccset (35–49). A harmadik negyed hajrája a bukarestiekről szólt, akik Cristina Grigore kosaraival szépítettek (39–49). Az utolsó tíz percben mindkét oldalon sok hiba csúszott be a csapatok játékába, ám a kézdivásárhelyiek még így is jobban kosárlabdáztak, és végül nyolcpontos különbséggel sikerült megnyerniük idei első mérkőzésüket (59–67). Ennek a sikernek köszönhetően a KSE megtörte a december eleje óta tartó kudarcsorozatát, és három helyet javítva már 9. helyet foglalja el a tabellán.

A mezőny két legjobbját együttesünk adta, hiszen Corda és Lynnea Lewis egyaránt 20–20 ponttal zárt, utóbbi játékosunk pedig 20 lepattanót is jegyzett, így ismét dupla duplával fejezett be egy bajnoki összecsapást. A házigazdáktól Florina Stanici (Diaconu) volt a legjobb, aki 19 ponttal járult hozza alakulata hétvégi teljesítményéhez.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 16. forduló: Bukaresti Rapid–Kézdivásárhelyi SE 59–67 (13–23, 15–12, 11–14, 20–18). Bukarest, Rapid-terem. Mintegy 10 néző. Vezette: Alexandru Sandu, Michael Nicoară, Szőcs Janka. Rapid: Călin V., Vlad 4/3, Stanici 19/3, Bejan 2, Cazacu 12/3–Ilaș, Radin 2, Cândoi, Călin A., Dinu 6, Grigore 14, Niculescu. Edző: Dan Militaru. KSE: Welch-Cole­man 12/2, Debreczi 8, Corda 20/15, Kozman 5/3, Lewis 20–Taylor 2, Marthi, Csurulya. Edző: Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár.



Hozták a kötelezőt

A közel két hétig kényszerpihenőn lévő Sepsi-SIC a Konstancai Phoenix vendégeként játszotta le soros bajnoki meccsét, amelyet magabiztos játékkal nyert meg, és ezzel a sepsiszentgyörgyi lányok már tizenkét sikernél tartanak az aktuális pontvadászatban. Brianna Fraser pontjaival rajtolt a tengerparti találkozó (0–3), az első negyed felénél pedig 11–14 volt az állás. A következő percekben a hazaiak kosárlabdáztak jobban, sőt, előnybe is kerültek, ám a jobb játékerőt képviselő zöld-fehérek plusz hárommal zárták a játékrészt (24–27). A folytatásban is jó kis harc volt a pályán, olykor a Konstanca is megszerezte a vezetést, ám a Sepsi-SIC-ben most bemutatkozó Anamaria Pop jó játékának és pontjainak is köszönhetően 43–52-es eredménynél vonultak szünetre a csapatok.

A harmadik negyedben már teljesen más arcát mutatta a szentgyörgyi gárda, amely mind védekezésben, mind támadásban fölülkerekedett ellenfelén, és Zoran Mikes ritmust váltó tanítványai lassan kezdték felőrölni a konstancaiak ellenállását (56–68). Az utolsó szakaszra egyre nyilvánvalóbbá vált a két együttes közti tudáskülönbség, s lányaink a 36. percben 20 (58–78), majd kevéssel később 23 ponttal vezettek (58–81). A véghajrához közelítve a zöld-fehérek visszavettek a tempóból, de még így is megnyugtató különbséggel, 83–64 arányban győzedelmeskedtek.

A hazai csapattól a 2019–2020-as szezonban a KSE-nél játszó Jade Vega volt a legeredményesebb, miután 17 pontot szerzett. Tőlünk ezúttal is Fraser bizonyult a legjobbnak, ugyanis 10 leszedett labdát és 25 pontot jegyzett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 16. forduló: Konstancai Phoenix–Sepsi-SIC 64–83 (24–27, 19–25, 13–16, 8–15). Konstanca, városi sportcsarnok. Mintegy 100 néző. Vezette: Alexandru Ivan, Alina Dékány, Anamaria Vamos. Phoenix: Vega 17/16, Voica-Nagy 8/6, Mititelu 5/3, Hinriksottir 13/3, Rosten 10–Auier, D. Fota, B. Fota 2, Petrof 2, Beldian 7/3. Edző: Miroslav Popov. Sepsi-SIC: Pašić 7/6, Ghizilă 7/3, Orbán 2, Jones 12/3, Fraser 25–Pop 2, Podar 8/6, Croitoru, Cătinean 2, Wallace 18/3, Botos. Edző: Zoran Mikes.