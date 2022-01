Miközben pénteken megdőlt a napi új esetek eddigi rekordja, a hatóságok a közel húszezres esetszámot sem tartják maximumnak: Alexandru Rafila egészségügyi miniszter szerint a héten a COVID-fertőzések száma elérheti a 25–28 ezret, a legpesszimistább forgatókönyv szerint február 14-éig pedig akár a 70 ezret is a napi esetszám.

Rafila vasárnap a Prima TV műsorában elmondta, a vírus reprodukciós rátája 1,25-re csökkent a január első hetében mért 1,87-ről. Egy fertőzött ember tehát átlagban 1,25 embert fertőz meg, amiből arra lehet következtetni, hogy a héten az új fertőzések száma elérheti a 25–28 ezret.

Rafila ugyanakkor bírálta a közösségi médiában és televíziócsatornákon reklámozott készítményeket, amelyek forgalmazói azt állítják, hogy megvédenek a betegségtől. „Egész sereg úgynevezett egészségügyi kommunikátort látunk a tévében és a közösségi médiában, akik mindenféle terméket ajánlanak, hogy ne betegedj meg. Ezeknek a termékeknek a zöme nagyon mérgező. Rendkívül furcsának tartom, hogy olyan emberek, akik ódzkodnak az oltástól, beveszik ezeket a termékeket, és ezzel veszélybe sodorják magukat” – tette hozzá az egészségügyi miniszter.

A miniszter szerint a napi esetszámok február 10–15-én érik el a maximumot, ami akár hetvenezres nagyságrendű is lehet. Rafila leszögezte, ez a legrosszabb forgatókönyv, amellyel számolnak, de „nem jelenti azt, hogy be is fog következni”. Ebben az esetben 7800 és 43 000 között lehet a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma, a halálos áldozatok száma pedig elérheti a 360-at.

Az egészségügyi miniszter ismertette a közegészségügyi intézet által összesített járványügyi adatokat, ezek alapján továbbra is fennáll annak veszélye, hogy február elején a helyzet meghaladja az egészségügyi rendszer járványkezelési kapacitását. Ez azonban csak munkahipotézis, a helyzetet jelenleg ellenőrzés alatt tartják – erősítette meg Rafila, hozzátéve, hogy a fertőzöttek csak 2–3 százaléka van kórházban, és viszonylag kevés beteget ápolnak intenzív terápián.

Romániában tegnap túllépte a kétmilliós küszöböt a hivatalosan azonosított koronavírus-fertőzések száma, és 59 588 COVID-beteg halálát regisztrálták. A hétvégi alacsonyabb számú tesztelésnek köszönhetően vasárnap 14 ezerre, tegnap 12 ezerre csökkent a napi új esetszám, mindkét napon azonban a tesztek pozitivitása meghaladta a 30 százalékot. A kórházi kezelésre szoruló betegek számának növekedése az utóbbi hét nap átlagában megközelítette a négyszázat, a súlyos esetek száma többnyire naponta hússzal emelkedett, tegnap azonban ennek másfélszereséről tájékoztatott a stratégiai kommunikációs törzs.

A tanfelügyelőségi raktárakba vasárnap megérkezett 10 540 000 COVID-gyorsteszt – közölte Sorin Ion tanügyi államtitkár. Az iskolások, óvodások és tanügyi személyzet mintavételére szolgáló teszteket különálló vagy kettős csomagolásban juttatják el ma az iskolákba, az első tesztelésre tehát ma vagy holnap kerül sor. Az új koronavírussal való fertőzést kimutató 18 500 000 adag nyálteszt beszerzési eljárása pénteken folytatódott, miután az Óvásokat Elbíráló Országos Tanács megalapozatlannak minősítette és elutasította azt az óvást, amelyet egy vállalat nyújtott be az eljárás ellen.