A kerttulajdonosok ezért szeretik a pergolát /X/

Az ókortól napjainkig

A külső árnyékolástechnika megvalósítása nem új keletű. Az ókorban erre a célra lugasokat hoztak létre, amelyekre valamilyen gyorsan fejlődő növényt futtattak fel (szőlőt vagy rózsát), hogy aztán alatta tudjanak hűsölni. Később a fa lett a pergola alapanyaga, ám a technológia fejlődésének köszönhetően megjelentek a könnyűfém változatok is, amelyek nem csak megjelenésükben hordozzák a modernitást, hanem az árnyékolás mikéntjében is.

Olyan, mint egy féltető

Bármelyik alapanyag mellett is döntesz, a mai pergolák már annyira időtállóak, hogy lényegében féltetőként funkcionálnak. Szűrik az UV fényt, így óvhatod bőröd, szemed a káros napsugaraktól. Vízelvezető rendszerük elbír a csapadékosabb időjárással is, masszív szerkezete pedig a nagyobb széllökéseket is bírja. A tartósság a fából készült pergoláknál nagyban azon múlik, hogy évről évre kellően karban van-e tartva, de a fémek esetében nincs szükség különösebb gondozásra.

Fix lamellás pergolák

A pergoláknak két nagy csoportja van: a mozgatható lamellás és a nem mozgatható. A fix kialakítású szerkezet könnyen kivitelezhető, gazdaságos, cserébe nincsen döntési lehetőségünk az árnyékolás mértékét illetően. A klasszikus, hagyományos fából készült árnyékolók javarészt fix lamellásak, de a fémvázas kivitelezésűek között is találunk ilyet.

Mozgatható lamellás pergolák

Az árnyékolástechnika következő lépcsőfoka ez. Itt már nem csak az a kérdés, hogy van-e árnyék vagy nincs, hanem valamelyest a lamellák forgathatóságával tudod szabályozni, hogy az árnyék hova vetődjön. Helyzetváltoztatás nélkül, egy gombnyomásra tudsz akár félárnyékot varázsolni, ha arra van igény.

Okosotthon, okospergola

Láthatjuk, hogy az utóbbi években a technikai fejlődés az otthonokat is célba vette, és amit lehet, azt igyekszik automatizálni. Az otthonok mellett a pergolák is felkerültek a digitalizáció mezejére, egy gombnyomással tudjuk őket mozgatni. Innen pedig már csak egy lépés, hogy úgy, ahogy a redőnyök esetében is, a beépített időjárás-érzékelőknek köszönhetően - a beállítástól függően - arra megfelelően reagáljon. (X)