Hogyan illesszük össze a megfelelő adidas cipőt a kedvenc ruhánkkal? /X/

Mivel a divat az elmúlt években rengeteget fejlődött, ma már megengedett, hogy különböző ruhadarabokat kombináljunk tornacipővel - ami korábban tabunak számított. Amíg betartasz néhány alapvető szabályt, addig a benned rejlő divatrajongó szabadon engedheti magát! Egy kis kreativitással rengeteg olyan öltözéket hozhatsz létre, amelyekkel kitűnhetsz a tömegből - amelyekkel kifejezheted a személyiségedet.

Ha már az öltözékeknél tartunk, mit szólnál ahhoz, ha egy pár tornacipőt ruhával vagy, miért ne, szoknyával párosítanál? Bizarrnak vagy túl bonyolultnak hangzik? Nos, az igazság az, hogy amint megtanulod az alapvető kritériumokat, amelyeket be kell tartanod, imádni fogod, és soha többé nem térsz vissza a szandálhoz.

Először is, a divat végül is egy életstílus, nem igaz? Íme tehát, mit kell szem előtt tartanod ahhoz, hogy sikeres kombinációkat állíts össze, amelyekkel kitűnhetsz a 2022-es tavaszi-nyári szezonban.

A ruha hossza

Általában a legtöbb öltözködési hiba akkor történik, amikor rossz ruhákat választasz, amelyek semmilyen módon nem hízelegnek neked.

Tehát, ha alacsony vagy, a legjobb, ha mikro ruhát választasz - vagyis a ruha teljes hossza nem haladhatja meg a 70 cm-t. Ha 1,60 és 1,70 között vagy, a midi ruhák ideálisak.

Ha több mint 180 centi magas vagy, válassz olyan maxiruhát, amely megmutatja a hajlékonyságodat.

Ahhoz, hogy valóban sikerüljön minden tekintetet magadra vonzani a teremben, szinte elengedhetetlen, hogy figyelembe vegyük a ruha hosszát. Ha tehát hosszabb lesz a térdednél, akkor inkább ne egy magas szárú tornacipővel kombináld, hanem inkább olyannal, ami nem ér túl a bokádon.

Ily módon a lábak kiemelkednek és hosszabbító hatást érnek el.

Ruha anyaga

A divatban az anyagok és a textúrák mindig is két különösen fontos kritérium voltak, amikor a párosításról volt szó. Amikor elkezdünk összeállítani egy ruhát, fontos, hogy minden szempontot figyelembe vegyünk: a kiegészítő színek, a minták vagy a stílus mellett, amelyhez a ruhát illeszteni szeretnénk, a textíliák is kulcsszerepet játszanak az ideális végső megjelenés elérésében. Ahogyan egyes színek csak bizonyos árnyalatokban működnek jól, úgy egyes textíliák is jobban mutatnak mások társaságában.

A meleg évszak kecses, fényűző, de kevésbé sűrű textúrájú anyagokat kíván, mivel a magas hőmérséklet kellemetlenséget okozhat azoknak, akik a "nehéz" anyagokat választják.

A lenvászon, a selyem és a pamut nagyon népszerű ebben a szezonban, mivel a bőrnek a szabadság érzését adják. Könnyű, tartós és sokoldalú anyagok, amelyek lehetővé teszik a bőr lélegzését, és könnyen ápolhatók.

Ami a párosítást illeti, fontos, hogy egyetlen színpalettára összpontosíts. Bár néhány merész kombináció gyakran elrabolja a tekintetünket, a legsikeresebb ruhakombinációk azok, amelyek egy bizonyos színpalettán belül maradnak. Válassz tehát egy központi elemet, amellyel kezdheted - például egy pár fehér női adidas cipőt, amelyet virágos vagy egyszínű ruhával párosíthatsz.

A ruha mintája

Mi lehet látványosabb, mint egy színes, mintás ruhából álló öltözék, amely tükrözi játékos és élénk természetedet? De bármennyire is izgalmasan hangzik, óvatosnak kell lenned, amikor egy pár adidas cipőt és egy mintás ruhát kombinálsz. Nem kell viszont, hogy terheltek legyenek.

Ha tehát egy bő virágmintás ruhát szeretnél viselni, mindenképpen párosítsd egy pár minimalista adidas típusú cipővel.

Válassz sportos ruhákat és szabadulj meg minden gondtól

Végül, ha nem rajongsz a „girly” típusú ruhákért, mindig választhatsz adidas cipőt sportos, laza ruhákhoz. Ezek a ruhák alkalmasak a szórakozásra és az irodában töltött napokra is (természetesen, ha az öltözködési szabályzat megengedi).

A sportruhák olyan ruhadarabok, amelyeket egész nap lazán viselhetsz. Ideálisak az aktív és élénk nők számára, és biztosan frissnek és fiatalosnak tűnsz bennük.

Lehetsz nőies magassarkú nélkül is. Válaszd a kényelmet, és merd felfrissíteni a ruhatáradat egy pár sokoldalú és kényelmes tornacipővel! (X)