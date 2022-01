Kommandói tűzvész: a kormánytól is segítséget kérnek

Sajnálattal vette tudomásul Ráduly István prefektus, hogy a kommandói tűzvészben 18 ember gyakorlatilag mindenét elvesztette, de örömére szolgált megtapasztalni az azonnali összefogást és segítségnyújtást az emberek részéről. A kormányhivatal vezetője keddi sajtóértekezletén jelezte, hogy az általa irányított intézmény is a károsultak segítségére siet, már az esetet követően nekiláttak felmérni és összeírni a károkat az érintettekkel és ezek alapján kormányhatározatot készítenek elő, melybe belefoglalják a teljes kártérítési összeget.

A prefektus méltatta a katasztrófavédelem egységeit, valamint az önkéntes tűzoltó alakulatokat is, melyek három községből is kiszálltak vasárnap a kommandóiak megsegítésére és elismerően szólt a tragikus eseményt követő példaértékű összefogásról. Ráduly István továbbá elmondta, hogy a helyszínen tájékozódva megállapították, hogy a tragédia sajnos csak idő kérdése volt, olyan ingatlanokról van szó, melyeket az egykori fakitermelő vállalat épített, és sorházak lévén közös tetővel, az egyik lakrészben fellobbanó tűz nagyon gyorsan elharapózhatott. A prefektus hozzátette: a gond az, hogy nem ez az egyetlen olyan épület, amely hasonló jellegű (15-20 is van a községben), és amelyet bármikor elemészthet egy tűzvész, mivel a kémények, a villanyhálózat állapota mindenik esetében kétséges. Ezért felkérte a katasztrófavédelmet, hogy az önkormányzattal együtt dolgozva ellenőrizzék: a többi ingatlan esetében mekkora a veszélye egy hasonló tragédiának.

Ráduly István ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a tűzvészt követően a polgármesteri hivatalban találkoztak mind a 18 károsulttal, akik beszámoltak az őket ért károkról. Ezt a felügyelőség vizsgálata után összesítik és a megtérítésükhöz szükséges összeget belefoglalják egy kormányhatározat-tervezetbe. Ennek szövegezésén már dolgoznak a prefektúrán. Hogy a kormány mennyit hagy jóvá a kártérítési összegből, azt nem tudni, de ők megtesznek mindent a maguk részéről, hogy az érintettek pénzügyi segítségben részesüljenek ezen a vonalon is.