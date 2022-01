„Az élet elmúlik,

de az emlékek bennünk

élnek.”

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a komollói születésű egerpataki

id. NÉDA ANDRÁS

életének 81., özvegységének 15. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Utolsó búcsút 2022. január 27-én 13 órakor veszünk tőle az egerpataki temetőben.

Részvétfogadás

a gyászszertartás előtt fél órával a sírnál.

A gyászoló család

Részvét

A Puskás Tivadar Szakközépiskola munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki kolléganőjüknek, Szép Magdolnának édesapja elvesztése miatti fájdalmában.

A Puskás Tivadar Szakközépiskola munkaközössége részvétét fejezi ki támogatójának, Rendi Ferencnek édesanyja elhunyta alkalmából.

Megemlékezés

Az élet elmúlik, de az emlékek bennünk élnek.

Fájó szívvel emlékezünk

id. VÁRHEGYI MÓZESRE

halálának 29. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

Egy jó édesanyát feledni nem lehet. / A síron túl is tovább él a szeretet. / Áldott jó szívét, dolgos két kezét áldd meg, Atyám, / S mi köszönjük, hogy ő volt a mi édesanyánk. Szeretettel emlékezünk a lécfalvi KÁDÁR ERZSÉBETRE

(szül. SIMON)

halálának 11. évfordulóján.

Nyugalma legye csendes.

Szerető családja

Jóságát, szeretetét, szívünkbe zárva emlékezünk a köpeci BENEDEK KATALINRA

halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető özvegye és fia

Emlékét és szeretetét mindig megőrizve emlékezünk a kovásznai SZAKÁCS ETELKÁRA halálának 6. hónapjában.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető családja

Üres az udvar, üres a ház, hiányzik közülünk, és ez nagyon fáj. Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis mindig várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív soha, hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk, mert csak te tudod, mennyire szerettük. Fájó szívvel emlékezünk a lisznyói id. BAGOLY ZOLTÁNRA halálának második évfordulóján. Reménység volt az élete, legyen áldott csendes pihenése. Nyugodjál békében, drága jó édesapánk.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, feleségre és nagymamára, BARTHA LENKÉRE (szül. AMBRUS) halálának 5. évfordulóján.

Szerettei

Elfelejteni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, nagyapára, keresztapára, a sepsiszentgyörgyi

id. VARGA JÓZSEFRE halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emlékét szívünkben megőrizzük.

Szerettei

Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, virágot csak a sírodra vihetünk. Könnycsepp gördül végig arcunkon, mert hiányzol nekünk nagyon. Fájó szívvel emlékezünk NIKULA ANNA MÁRIÁRA halálának 19. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Az ő szíve megpihent, az enyém vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik. Szomorú szívvel emlékezem

VASVÁRI GYULA JÓZSEFRE halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Özvegye

