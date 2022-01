Az insidethegames.biz oldal helyszíni beszámolója szerint a kínai fővárosban a múlt héten leesett ugyan az idei első hó, de az ötkarikás viadalok helyszínein nagyrészt mesterséges havat fognak használni. Ezt több sportoló is kritizálta és balesetektől való félelméről beszélt. „A műhó jegesebb, mint a természetes, ezért gyorsabb és veszélyesebb is. Az is jobban fáj, ha a pályán kívül esel el, ahol nem puha hó van, hanem sziklás és sáros, kemény talaj fogad” – mondta Johanna Taliharm észt sílövő. Chris Grover, az amerikai sífutó-válogatott vezetőedzője szerint a műhó „olyan érzést okoz, mintha betonra zuhannál”. Jessie Diggins, Grover csapatának tagja, aki 2018-ban olimpiai aranyérmet szerzett Phjongcshangban, szintén aggodalmának adott hangot. „Azt hiszem, ez egy kicsit veszélyesebb, s azért is ijesztő, mert olyan, mintha jégen csúsznál” – mondta.

Joe Fitzgerald korábbi kanadai szabadstílusú síelő, aki szakértő a sípályák építésében, ugyanakkor tévedésnek minősítette, hogy a mesterséges hó veszélyesebb. „Nyolc olimpián működtem közre, és mindegyiken volt hókészítés” – mondta Fitzgerald a China Dailynek. – „Műhavat használunk most is, hogy egyenletes felületet kapjunk, mert ezzel valójában csökkenthető a sérülések veszélye.”

Négy extra kvótát kapnak az alpesi sízők

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a sportági szövetség (FIS) kérését elfogadva hozzájárult alpesi síben négy extra kvóta kiosztásához a pekingi olimpiára. A NOB hétfőn közleményben jelezte, hogy az indulási helyek bővítését azért kérte a FIS, mert tájékoztatása szerint néhány olimpiai kvalifikációs viadal eredményét jelenleg felülvizsgálják. A vizsgálódás végén elképzelhető, hogy változtatni fognak a részvételi jogot szerzett sportolók listáján. A NOB hozzátette, az érintett sportolók érdekében engedélyezi a négy újabb kvóta kiadását. A nemzetközi szövetség este közölte, hogy a „nagy” alpesi nemzetek versenyzői, így az osztrákok, a franciák és a németek férfi sízői kapták a kvótákat, közülük Ausztria küldhet két extra indulót. Alpesi síben így 310 versenyző állhat rajthoz Pekingben, ahol olyan országok képviselői is megmutathatják magukat, mint Jamaica, Szaúd-Arábia, India, Brazília, Ghána, Haiti vagy a Fülöp-szigetek.