Török Áron a körút kezdetén tömören ismertette Kós Károly alkotói világát, kiemelve: a hajdani erdélyi polihisztor építészi öröksége nem csak azért számít egyedinek és különlegesnek Sepsiszentgyörgyön, mivel több ma is látható épületet „hagyott a városra”, illetve több jelentős, de végül meg nem valósult ingatlan terveit is ő készítette, hanem az egyedi forma- és stílusvilága miatt is. Abban a korban élt, amikor a klasszikus építészet hanyatlásnak indult, és a nagy útkeresések korszakában ő egy nemzeti stílust, a népi építészetből táplálkozó sajátos formanyelvet hozott létre. A korszak, melyben Kós Károly alkotott, a történelmi építészeti stílusok tarthatatlanná válásától indul, az általános társadalmi átalakulások az építészet forradalmát is kiváltják. Sokan keresik az új utat, irányt, Kós Károly a bartóki jelmondat szellemében csak tiszta forrásból merít ihletet – az erdélyi népi és történelmi építészetből, ezt átértékelve alkotja meg sajátos formanyelvét. A korban ez nagyon progresszív viszonyulásnak számított.

A rövid bevezető után a kalandvonat első állomása Csulak Samu orvos 1924-ben épült lakóháza volt, mely magán hordozza a Kós Károly által tervezett villák összes sajátosságát, mind az elhelyezését, mind a felhasznált anyagokat illetően. Török Áron szerint Kós Károly egyik nagy érdeme, hogy a maga sajátos formanyelvét, stílusát mindig képes volt hozzáigazítani a megrendelők elvárásaihoz és a körülményekhez, amelyek közepette a tervezést végezte. Amint az Török Áron ismertetőjéből kiderült, a Konsza Samu utcai lakóház nem az egyetlen magántulajdonú Kós-ház a városban. Csutak Vilmos háza, a Kabay-ház, a Benedek-ház és a talán legismertebb, a Keresztes fivérek háza is az ő tervei alapján készült. Török Áron ugyanakkor azt is elárulta, az ingatlanok egy részénél sajnos kevésbé felismerhetőek a Kós Károly alkotta formavilág jegyei, mivel az építés során a megrendelők vagy a kivitelezők durván beavatkoztak a tervekbe, vagy a későbbi tulajdonosok alakították át – esetenként rombolva is – az épületeket. A lakóházak vonatkozásában az építész a Keresztes-házzal kapcsolatosan több érdekességet is elárult, például hogy Bartók Béla 1927-ben ott „kényszervendégeskedett” egy súlyos megfázás miatt, és egyúttal a háromszékieket is megörvendeztette művésze­tével.

A kisvonatos körút központi elemeit kétségkívül az emblematikus középületek jelentették, köztük a méltán híres Székely Nemzeti Múzeum együttese a főépülettel és a múzeumőri lakásokkal. Török Áron a hosszas előkészületek után kevesebb mint két év alatt felhúzott múzeumépület kapcsán több érdekességet is elárult mind a tervezés, mind a kivitelezés időszakából. Meglátása szerint az épület a magyar összefogás egyik jelképe lehet, hiszen a különböző elemek, anyagok a Monarchia különböző szegleteiből származtak. Érdekességként azt is elárulta, hogy Kós Károly összes fellelhető, vonatkozó terve tükörben készült, azaz a főépület fordítva szerepel rajtuk, a város és nem Szemerja felé néz. Azt is elárulta, hogy a kutatások alapján Kós Károly gyakran módosított a terveken, éppen ezért is csodálatos, hogy mégis micsoda értéket képviselő ingatlanok jöhettek létre a munkája nyomán.

Az egyszerűségükben is impozáns, ma is látható Kós Károly-épületek egy része a református egyházhoz köthető, mely a többi történelmi felekezethez hasonlóan kiemelkedő szerepet vállalt a Trianon utáni időszakban az intézményépítésben. Kós három terv elkészítésére is felkérést kapott az egyháztól: ezek egyike a tanulók házaként ismert, jelenleg a Református Kollégium elemi osztályainak otthont adó, eredetileg is iskolának szánt épület, a volt Kós Károly Szakközépiskola eredetileg református leánygimnáziumnak szánt épülete, illetve a református vártemplom ravatalozója. Amint azt Török Áron elmondta, mindhárom ingatlanon látható, hogy a Trianon utáni első nagy csalódások, kiábrándulások nyomán, a nagy tervekkel való leszámolást követően, adminisztratív és politikai hátráltatás közepette készültek, szerényebb, egyszerűbb, letisztult formanyelv jellemzi mindhármat. Egyedül a volt Kós Károly iskola nem a megálmodott, hanem szerényebb formában látható ma.

Kós Károly sepsiszentgyörgyi épített öröksége nem lenne teljes a meg nem valósult elképzelések nélkül. Ide tartozik az új városháza épülete, mely a mai Mihai Viteazul téren kapott volna helyet, de amely végül csak a tervezés szintjéig jutott, vagy a kórház öt épületből álló épület­együttese, melyből mára eredeti állapotában csak a halottasház látható, illetve a belgyógyászatnak otthont adó épület, amelyen azonban csak nyomokban ismerhetőek fel az építész tervei.