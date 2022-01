Elrobbant a járvány/Frissítve: Két áldozat Háromszéken

Gyorsabban emelkedik a kórházban levő koronavírusos betegek száma is: jelenleg 7348-an vannak (254-gyel többen, mint kedden), közülük 692-en intenzív terápiára szorulnak (42-vel többen, mint kedden). Utóbbiak közül 585-en beoltatlanok. A beutaltak közel egytizede, 667 kiskorú, közülük 12 fekszik intenzív terápián. Az áldozatok között is van egy tízévesnél kisebb gyermek, és még két negyvenes, 5 ötvenes, 24 hatvanas, 28 hetvenes és 34 nyolcvanas éveiben járó személy. A 94-ből 17-en voltak beoltva, mindegyiküknek volt más betegsége is.

Még nem tetőzött az ötödik hullám

Az ötödik hullám csúcspontja valószínűleg február közepén, 10-e és 15-e között várható – nyilatkozta Alexandru Rafila egészségügyi miniszter a Digi24-nek, aki szerint három hét múlva csökkenhet a fertőzések száma, és márciusban már lazítani fognak a járványügyi intézkedéseken. Addig azonban nehéz időszak következik, mert a kórházakban fertőzési gócok jelentek meg az egészségügyi személyzet körében; pótlásukat ideiglenesen más osztályokról való áthelyezésekkel oldják meg, hogy a betegek ne maradjanak ellátás nélkül. Rafila elmondta: a korábbi hullámokhoz képest alacsonyabb ugyan a kórházi vagy intenzív osztályos kezelést igénylő koronavírusos esetek aránya, de az omikron változat jobban terjed a személyzet vagy a más betegségekkel beutalt betegek között. A várható fejleményeket illetően a miniszter óvatosan fogalmazott: még nem tudja, milyen gyors lesz a csökkenés, de úgy gondolja, hogy március végén megszabadulunk néhány korlátozó intézkedéstől. A maszkoktól még nem, ezt a szabályt fogják utolsónak eltörölni – jelentette ki Rafila, aki szerint az enyhítés fokozatos lesz, mert az a legfontosabb, hogy ezúttal kiszámíthatóan közelítsünk a következő időszakhoz.

Megkezdődött az 5–11 éves gyerekek oltása

Január 26-től kezdődően az 5 – 11 éves gyermekek is beolthatók a koronavírus ellen az e célra fenntartott oltási központokban. A gyerekeket a Pfizer/ BioNTech által gyártott Comirnaty oltással immunizálják, amelyet már korábban engedélyezték a 12 év fölötti kiskorúak esetében. Az oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) tájékoztatása szerint előjegyzéseket csak az oltási platformon P_Ped név alatt szereplő központoknál, saját felhasználói fiókjukon keresztül kérhetnek a szülők vagy a gyermekek törvényes képviselői, de enélkül is lehet oltást igényelni: egyszerűen be kell menni a gyermekek számára fenntartott oltóközpontokba vagy a gyermekadagokat is megrendelő háziorvosokhoz. Az oltás előtt a szülőnek vagy gyámnak írásban bele kell egyeznie abba, hogy a gyermek megkapja az oltást, illetve ki kell töltenie a gyermekeknek szóló egészségügyi kérdőívet is. Az 5-11 éves korosztály adagonként 10 mikrogramm oltóanyagot kap, a másodikat 21 nappal az első után. Az is ekkora adagot kap, aki a második oltásig betölti a 12. évét.

Két áldozat Háromszéken

A prefektúra tájékoztatása szerint két halálesetet okozott megyénkben a koronavírus-fertőzés az előző napi tájékoztatás óta, velük együtt már 592 áldozata van a kórnak a járvány kezdetétől. Az ismert fertőzések száma 14 276, a gyógyultaké 13 115, számuk az elmúlt napon 33-mal nőtt. Jelenleg 718 aktív esetről tudnak a megyében, ezek közül 127 újonnan igazolt fertőzés. Az elmúlt 24 órában összesen 780 tesztet végeztek. A megye kórházaiban jelenleg 64 koronavírusos beteget ápolnak (akik a számukra elkülönített helyek 30,05 százalékát foglalják el), közülük 3 szorul intenzív terápiára. További 694 személy tartózkodik otthoni elkülönítésben, 555 pedig karanténban.

Jelenleg 11 településen magasabb a fertőzöttség 3 ezreléknél, ezek a következők: Barátos, 15 fertőzött, 10,67 ezrelék), Bodzaforduló (50 eset, 5,28 ezrelék), Árkos (9 eset, 5,22 ezrelék), Gidófalva (13 eset, 4,84 ezrelék), Sepsiszentgyörgy (292 eset, 4,59 ezrelék), Zágon (22 eset, 2,94 ezrelék), Kovászna (42 eset, 3,29 ezrelék), Barót (33 eset, 3,67 ezrelék), Bölön (12 eset, 3,64 ezrelék), Szitabodza (16 eset, 3,30 ezrelék), Kézdivásárhely (63 eset, 3,17 ezrelék). 33 közigazgatási egységben a fertőzöttség 3 ezreléknél alacsonyabb, és már csak egy község van (Maksa), ahol egyetlen fertőzöttről sem tudnak.

Az oltottság lassan növekszik: az elmúlt 24 órában 10 személy kapta meg az első, 30 a második, 58 a harmadik adag oltást, 47 pedig az egyadagos vakcínát. A két oltással rendelkezők száma ezzel 41 504-re nőtt, az egyadagos oltással immunizált személyeké 15 863-ra, a három adagot is vállalüké 15 207-re.