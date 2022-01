A 68 éves, marosvásárhelyi szakember szerdán bukaresti sajtótájékoztatóján beszélt a megállapodás elmaradásának okairól. Elmondta: az volt a terve, hogy az európai futballban töltött több évtizedes vándorlás után a válogatott élén zárja karrierjét. Hozzátette azonban, hogy edzői pályafutása során soha nem írt még alá olyan szerződést, amelynek nem volt pontosítva a lejárati ideje.

Számára elfogadhatatlan volt, hogy a szerződésben szerepelt ugyan egy 2024 júliusi dátum, de ez arra az esetre vonatkozott, ha a válogatott kijut az Európa-bajnokságra. Az is szerepelt azonban a szerződésben, hogy ha a csapat a pótselejtezőig sem jut, akkor már 2023 őszén, míg elbukott pótselejtező esetén 2024 tavaszán felbontható. Utólag a szakszövetség egy köztes célkitűzést is be akart iktatni a szerződésbe, miszerint a Nemzetek Ligájában nyújtott teljesítmény függvényében is felbonthatta volna a megállapodást.

A FRF nem fogadta el Bölöni kérését, hogy a Nemzetek Ligájával kapcsolatos elvárást töröljék, és azt sem, hogy azokon a dátumokon, amikor a szövetség felmondhatja a szerződést, ezt a szakember is megtehesse. „Mi az ördögért keresel meg engem, ha nem bízol bennem?” – tette fel meglehetősen indulatosan a kérdést Bölöni László.

Azt is megemlítette, hogy anyagi kérdésekben sem jutottak egyezségre. Szerinte a nemzetközi futballban elért eredményei feljogosították volna arra, hogy a számára felajánlott összeg közelebb legyen ahhoz az évi 540 ezer euróhoz, amelyet a német Christoph Daum kapott, mint Mirel Rădoi évi 300 ezer eurójához.

Bölöni szerint a másodedzői poszt betöltésében sem sikerült közös nevezőre jutni, ugyanis nyugati közegből érkező román szakembert javasolt, a szövetség viszont olyan edzőt szeretett volna a poszton látni, aki jobban ismeri a romániai futballt.