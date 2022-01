A Recorder szerint Soós Zoltán két személyes tanácsadója – Marius Libeg és Ionela Ciotlăuș – nyomást gyakorolt az önkormányzat szociális osztályának vezetőjére, hogy alkalmazza a PSD egyik fontos emberét. A riport szerint az alkalmazás meg is történt, ráadásul annak ellenére vették fel a magyarul nem túl jól beszélő politikust, hogy a magyar nyelvismeret ott volt az állás betöltéséhez szükséges feltételek között. Soós a közösségi oldalán tudatta, hogy ezt elfogadhatatlannak tartja, a törvény mindenki számára kötelező, ezért azonnali hatállyal elfogadta Marius Libeg felmondását, és kérvényezni fogja az éppen szabadságon tartózkodó Ionela Ciotlăuș munkaviszonyának megszüntetését. Az elöljáró biztosítja a marosvásárhelyieket, hogy ,,minden szabálysértésnek meglesz a következménye, illetve arról is, hogy továbbra is az átláthatóság és törvényesség jegyében visszük véghez a városfejlesztő terveinket”. (Transindex)

KORRUPCIÓBAN ÉLEN JÁRUNK. Románia az EU harmadik legkorruptabb országa, csak Bulgária és Magyarország előzi meg – derül ki a Transparency International kedden közzétett 2021-es Korrupció Érzékelési Indexéből, amelyből az is kiderül, hogy a hivatalos kötelezettségvállalások ellenére a vizsgált 180 országból 131 nem tett jelentős előrelépést a korrupció elleni küzdelemben az elmúlt 10 évben, és ez alól Románia sem kivétel. A Korrupció Érzékelési Index (Corruption Perceptions Index – CPI) azt tükrözi, hogy független és üzleti szakértők hogyan ítélik meg a közszférában tapasztalható korrupciót. A rangsort 0-tól 100-ig terjedő pontozással állítják össze, ahol a 0 a nagyon korrupt, a 100 pedig az egyáltalán nem korrupt. Nos, a rangsort Bulgária vezeti 42 ponttal, Magyarország következik 43 ponttal, és Románia is dobogós, 45 ponttal. Örömünkre szolgálhat azonban az, hogy tíz év alatt 1 (egy) pontot javítottunk, miközben Görögország 13-at, Olaszország 14-et, és persze vannak nagy rontások is, Ciprus ugyanebben az időszakban 13, Magyarország pedig 12 ponttal került lennebb. Az uniós átlag 64 pont. A szervezet szerint a világjárvány lehetőséget adott a kormányoknak arra, hogy kiterjesszék végrehajtó hatalmukat, visszatartsák a közérdekű információkat és korlátozzák a polgárok jogait, és ez még az uniós tagállamok szintjén is hatással volt az átláthatóságra és az elszámoltathatóságra. A Transparency International megjegyzi, hogy Romániában az egyik legsebezhetőbb terület a közbeszerzéseké volt a járvány alatt. (Transindex)