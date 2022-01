Szigorodnak a közlekedési büntetések

Meghatározza és bünteti is az agresszív vezetést az a kormányrendelet, amellyel a közlekedési szabályok megsértőire vonatkozó szankciókat szigorították a tegnap. Az új rendelkezéseket Lucian Bode belügyminiszter ismertette, ezek a következők:

* bekerül a törvénybe az agresszív vezetési magatartás fogalma, ami 580 lejtől 725 lejig terjedő pénzbírsággal és a gépkocsivezetői jogosítvány 30 napra történő felfüggesztésével büntethető; amennyiben pedig ez a magatartás anyagi károkkal járó balesetet eredményezett, a bírság 870 és 1160 lej közötti, a jogosítványt pedig 60 napra vonnák be;

* felsőbb szabálysértési kategóriába kerül, és emiatt az eddigi 580–725 lejes bírság helyett 1305 lejtől 2900 lejig terjedő bírsággal sújtható az a gépkocsivezető, aki jogtalanul hajt az autópálya sürgősségi sávján; a jogosítványát is bevonhatják 90 napra;

* új szankcióként bekerül a törvénybe a jogosítvány 120 napos felfüggesztése abban az esetben, ha a sofőr az autópályán megfordul, vagy tolat gépkocsijával, ha a nem megengedett helyeken vág át egyik forgalmi irányból a másikba, vagy menetiránnyal szemben közlekedik az egyirányú úton;

* a vasúti átjárókon való átkelés szabályainak megsértése esetén a gépkocsivezető jogosítványát 120 napra vonhatják be a jelenleg meghatározott 90 nap helyett;

* felsőbb szabálysértési kategóriába kerül a szabálytalan előzés, és az eddigi 580–725 lejes bírság helyett 870 és 1160 lej közötti bírsággal sújtható, a jogosítványt pedig az eddigi 30 nap helyett 60 napra függesztheti fel a rendőrség;

* felsőbb szabálysértési kategóriába kerül a szabálytalan előzés, ha nyomán anyagi károkkal járó baleset következik be, és a jelenlegi 870–1160 lejes bírság helyett 1305 és 2900 lej közötti pénzbüntetés róható ki a szabálytalankodó gépkocsivezetőre, aki emellett jogosítványát is elveszítheti 90 napra (jelenleg 60 napos időtartamot ír elő a törvény);

* felsőbb szabálysértési kategóriába kerül és a jelenlegi 580–870 lejes bírság helyett 870–1160 lejes bírsággal sújtható az elsőbbségadásra vonatkozó szabályok be nem tartása; a szabálytalankodó gépkocsivezető jogosítványát a jelenlegi 30 nap helyett 60 napra vonnák be;

* felsőbb szabálysértési kategóriába kerül és a jelenlegi 870–1160 lejes bírság helyett 1305 és 2900 lej közötti bírsággal sújtható az elsőbbségadásra vonatkozó szabályok be nem tartása, ha ezek nyomán anyagi károkkal járó baleset következik be; a szabálytalankodó gépkocsivezető jogosítványát a jelenlegi 60 nap helyett 90 napra vonnák be;

* a sebességhatár több mint 70 km/órával való túllépése esetén a gépkocsivezető jogosítványát 120 napra függesztenék fel;

* 30 nappal megnövelik a jogosítvány felfüggesztésének időtartamát, ha a gépkocsivezető anyagi károkkal járó balesetet idéz elő a következő szabálysértések következtében: menetiránnyal szemben halad, ittas állapotban vezet, vagy az autópályán való közlekedés szabályait hágja át;

* a külföldi hatóságok által kiállított jogosítvánnyal rendelkező személy nem vezethet járművet a romániai közutakon, ha Románia területén bűncselekménynek minősülő közúti közlekedési szabálysértést követett el, amely miatt elítélték.