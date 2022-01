Az AUR a második

Az INSCOP közvélemény-kutató intézet januári mérése szerint a legtöbben a legnagyobb frakcióval rendelkező Szociáldemokrata Pártra (PSD) adnák voksukat. A PSD két százalékot veszített tavaly őszi kormányra lépése óta, de a jelenlegi 34,3 százalékos támogatottsága még mindig csaknem öt ponttal meghaladja azt a szintet, amellyel 2020 decemberében megnyerte a választásokat. A második helyre a vírustagadó, nacionalista szólamokkal 2020-ban parlamenti képviselethez jutott AUR jött fel, amelyre most a megkérdezettek 20,6 százaléka adná voksát. Alig több mint egy évvel ezelőtt még az AUR 9 százalékos támogatottsága és parlamentbe jutása is meglepetésnek számított. Klaus Iohannis államfő Nemzeti Liberális Pártja (PNL), amelyet másfél éve még 38 százalékon mértek, 2020 végén pedig csalódást okozott azzal, hogy a választásokon a voksok alig több mint 25 százalékát megszerezve a második helyre csúszott, most a szavazatok 16,6 százalékára számíthatna. Nem igazán sikerült visszakapaszkodnia a tavalyi kormányválságot kirobbantó, ősszel ellenzékbe vonult, rendszerkritikus Mentsétek meg Romániát Szövetségnek (USR) sem: a tavaly őszi 10 százalék alatti mélypontról csak 12,5 százalékra jött fel, de továbbra is elmarad a legutóbbi választásokon elért csaknem 16 százalékos eredménytől, és egyelőre távol áll a 2024-es választási győzelmet vizionáló célkitűzéseitől. Az RMDSZ támogatottságát 4,2 százalékon mérte az INSCOP 3 százalékos hibahatárral végzett közvélemény-kutatása.

Az AUR most már szinte naponta okoz valamilyen botrányt. Szerdán közvetlen támadásba lendült a sajtó ellen: feketelistát indított a ,,legmérgezőbb és leghamisabb médiák” számbavételére, és ennek élére a (pártot következetesen szélsőségesnek nevező) G4media.ro portált tette, arra kérve a követőit, hogy egészítsék ki a névsort. Fel is került rá a teljes központi sajtó, még azok a hírcsatornák is, amelyek korábban több alkalommal is népszerűsítették és bátorították az AUR-t. A G4media.ro elemzője, Dan Tăpălagă szerint a közelmúltban mindeddig példátlan volt, hogy egy politikai párt ilyen jellegű direkt támadást indítson a média és egy szerkesztőség ellen, és csak idő kérdése, hogy az AUR által a román társadalomban hirdetett gyűlölet és erőszak mikor fordul fizikailag is az újságírók ellen. Az AUR által megtámadott sajtóorgánumokkal az ActiveWatch független sajtófigyelő szervezet és a PressHub is szolidaritást vállalt, élesen elítélve az uszitást és az erőszakra való buzdítást, és arra figyelmeztetve, hogy ,,ma az újságírók a célpontok, de holnap te is az lehetsz”. Az AUR feketelistája ellen Nicolae Ciucă kormányfő és az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) is állást foglalt.