Részvételre buzdít Tőkés László

A koronavírus-járványon túl számos egyéb veszély is fenyegeti megmaradásunkat, de a közelgő magyarországi országgyűlési választás, valamint az azzal egyidőben megszervezendő népszavazás és a romániai népszámlálás mind-mind ezeket a veszélyeket hivatottak elhárítani – nyilatkozta az EMNT elnöke, aki úgy látja: rengeteg olyan probléma van a demográfiai válságtól kezdve a gyermekvédelmen át a migrációig vagy épp a „deviáns ideológiai áramlatok befolyásáig”, melyek ügyében közös erdélyi magyar érdek a választásokon és a népszavazáson való részvétel. Tőkés László szerint „sorsunk alakulása függ a magyarországi választások kimenetelétől”, hiszen ,,nem mindegy, kik állnak Magyarország élén, s azok felelősséget vállalnak-e a határon túli magyarokért, megvédik-e érdekeinket, identitásunkat, vagy pedig feladják mindazt, ami számunkra oly drága”. Az erős Magyarország mellett erős nemzetrészekre is szükség van – hangsúlyozta. Hozzátette: az erdélyi magyarság vészes fogyatkozása mára drámai méreteket öltött, így „hitvallás erejű”, ha valaki megszámláltatja és magyarnak vallja magát.

Sándor Krisztina emlékeztetett: a magyarországi választásokat április 3-án tartják, az erdélyi magyar állampolgárok március 9-ig regisztrálhatnak a választói névjegyzékbe, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki kézhez kapja a levélszavazatot is tartalmazó választói csomagot és leadhassa voksát. „Az EMNT-demokráciaközpontok munkatársai, valamint az EMNP és az Erdélyi Magyar Szövetség területi képviselői már az év eleje óta intenzív tájékoztató munkába és regisztrációs kampányba kezdtek. Fontos, hogy aki nem kérte még felvételét a választói névjegyzékbe, az minél hamarabb tegye meg, aki pedig nem emlékszik, hogy az előző választások alkalmával hova kérte a választói levélcsomagot, vagy időközben módosultak adatai, az frissítse regisztrációját. Ezen ügyintézésekben munkatársaink készséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére, valamint az általunk működtetett www.valasztas.info honlapon is minden hasznos tudnivalót és elérhetőséget megtalálhatnak az érdeklődők” – mondta az ügyvezető elnök.

Elhangzott: a regisztrációs időszakot követően a levélszavazatok begyűjtésére kerül sor, melyben az EMNT irodahálózata szintén segít majd. „Az elmúlt választások során is bizonyítottuk már, hogy felkészült munkatársainknak köszönhetően nemcsak a regisztrációban tudunk szakszerű segítséget nyújtani, hanem a levélszavazatok biztonságos célba juttatásában is, így arra kérünk mindenkit, hogy ne bízzák szavazataikat a román postára, hanem hozzák be azokat irodáinkba és a későbbiekben kiközlésre kerülő további gyűjtőhelyeinkre, s mi garantáljuk, hogy azok időben megérkeznek Magyarország kolozsvári és csíkszeredai főkonzulátusaira, ahonnan pedig továbbítják őket a Nemzeti Választási Irodának” – mondta. Hozzátette: március második felétől meghosszabbított nyitvatartással működnek majd az EMNT-s demokráciaközpontok, hogy minden ügyfélnek megfelelő segítséget nyújthassanak.

Veres-Kupán Enikő rámutatott: miként a legtöbb EMNT-demokráciaközpontban, úgy Szatmárnémetiben is immár tizenegy éve állnak az ügyfelek szolgálatában, s ezalatt több mint 26 ezer állampolgárnak segítettek a magyar állampolgárság megszerzésében, a magyarországi országgyűlési választások, valamint a 2016-os népszavazás alkalmával pedig a regisztrációban és a szavazatbegyűjtésben.