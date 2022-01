Méltó emlék Vaszi Jánoskának

Az alkotó Sárpátki Zoltán csíkszeredai szobrászművész, akinek keze alól több köztéri szobor, valamint számos emléktábla is kikerült, közülük több az anyaországban látható. Egyik legnépszerűbb alkotása a csíkszeredai Márton Áron-szoborcsoport. Sepsiszentgyörgyön a Kőrösi Csoma Sándor és a Templom utca sarkán található parkban obeliszktalapzaton díszelgő turulszobor is az ő alkotása. A Vaszi Jánoska emlékére felállítandó alkotása – mely a tér jobb oldalán, a hajdani 83-as bár és a Mihai Viteazul-szoborcsoport közötti sétányon kap helyet – nonfigurális kompozíció, melynek megalkotásához a művész a természetet hívta segítségül a robbantás és a gyermekélet elvesztésének borzalmának minél beszédesebb, erősebb kifejezésére – osztotta meg Váry O. Péter, az emlékmű kezdeményezője, lapunk munkatársa.

Az alkotás egy háromlépcsős talapzaton álló szirmait hullató kővirágot ábrázol majd. A fokozatosan lehulló és elenyésző szirmok a letépett, értelmetlenül elveszejtett fiatal életet hivatottak szimbolizálni. A talapzaton az In memoriam kis Vaszi Jánoska felirat lesz olvasható, illetve a tragikus történet rövid leírása is. Váry O. Péter azt is elárulta – amint az a társulási szerződésben is szerepel –, hogy az alkotást június 5-én szándékoznak felavatni. Harmincnyolc évvel ezelőtt ezen a napon történt a merénylet, és idén lenne 50 éves a merénylet vétlen áldozata – a meg nem adatott kerek életkor és a merénylet évfordulója együtt adja az avatás tervezett időpontját.

A testület ülésén elhangzottak szerint a kompozíció és az avatás összköltsége mintegy 290 ezer lej. Az önkormányzat ezer lejt leszámítva – ami a Hármas Alapítvány hozzájárulása – magára vállalja a költségeket. Az alapítvány és a szövetség az erkölcsi hátterét adják a kezdeményezésnek. Amint azt lapunkban már több alkalommal jeleztük, a volt politikai foglyok szövetsége már jó ideje szorgalmazza egy köztéri alkotás felállítását Vaszi Jánoska emlékére. Mint ismert, az akkor 12 éves fiú életét egy, a Mihai Viteazul-szoborcsoport háta mögött elhelyezett bomba oltotta ki, melyet egyes feltételezések szerint az akkori állambiztonsági szervek helyeztek el a szobor közelében, hogy okot szolgáltassanak a helyi magyar vezetők leváltására. Az ügy részletei többek próbálkozása ellenére továbbra is tisztázatlanok, az elkövetők kilétére máig sem derült fény.