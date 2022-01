Jótékonyságból már most jelesre vizsgázott egy sepsiszentgyörgyi tetoválóművész, aki ingyenes tetoválási lehetőséget biztosít cukorbetegek számára. A kezdeményezés világszerte már nagy népszerűségnek örvend, Tibodi Péter most felesége életmentő felvetését próbálja valóra váltani azáltal, hogy szombaton 11 és 15 óra között a Dália utcai oltóközponttal szembeni szalonjában várja az érdeklődőket.

Életet is menthet egy tetoválás, és a cukorbetegek esetében nagyon helytállónak tűnik ez a kijelentés: egy jel, egy szimbólum, ami rosszullét, ájulás vagy éppen eszméletvesztés esetén hatalmas segítség lehet az elsősegélynyújtók számára a probléma beazonosításában, megoldásában. „A tavaly valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag elmaradt a megszokott év végi tombolám, amikor is egy ingyenes tetoválási lehetőséget sorsoltam volna ki facebookos ismerőseim között. Ötleteltünk a feleségemmel, hogy most mi legyen, és ő állt elő azzal a felvetéssel, hogy életmentő tetoválásokkal kedveskedjek a cukorbetegeknek” – nyilatkozta érdeklődésünkre Tibodi Péter sepsiszentgyörgyi tetoválóművész.

Elmondása szerint már közel tíz jelentkezője is van, akik három minta közül választhatnak. Egy 5×5 centiméteres tetoválás elkészítése körülbelül 25–30 percet vesz igénybe, és abszolút kibírható, még annak is, aki első alkalommal „varrat” magára. A cukorbetegeknek szánt tetoválás egy nemzetközileg elismert szimbólum (kék kör alakú ábra, benne a betegség típusának jelével és alatta a Diabetic felirattal), amit a megyeszékhelyi tetováló egy picit felturbózott, modernebbé, szebbé tett, hogy a mostani tetoválási trendeknek is megfeleljen. További információk, időpontfoglalási lehetőség Tibodi Péter Facebook-oldalán találhatók.

A 37 esztendős sepsiszentgyörgyi művész több mint 15 éve készít tetoválásokat, ez idő alatt pár versenyen is megmérettetett, és szervezőként, illetve tetoválóként közreműködött a Saint George Tattoo Show 2017-es kiírásának lebonyolításában. (tif)