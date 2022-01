Összefogás a társadalom peremén élők egészségéért

A Prospera Sepsi program részét képező egészségügyi szűrés során összesen 600 személyt vizsgálnak meg az említett helyszíneken. Amellett, hogy állapotfelmérést végeznek, cél az is, hogy a felderített betegeket, egészségügyi kockázattal rendelkezőket a továbbiakban is kövessék, és szükség esetén kezelésük is megvalósuljon.

A csíki negyedi Gödri Ferenc Általános Iskola épületében zajló tegnapi szűrővizsgálatot megelőzően Joós Attila, a Prospera Sepsi projektmenedzsere, András Loránd a Máltai Szeretetszolgálat projektfelelőse és dr. Albert András, az Albert Optimun Medicals csapatának szakmai vezetője sajtótájékoztatón ismertették a program részleteit. Mint elhangzott, az egészségügyi akció egy olyan integrált projekt része, mely immár több hónapja zajlik Sepsiszentgyörgyön, és amely révén hatszáz kedvezményezettet karolnak fel és segítenek oktatási, szociális, illetve orvosi szolgáltatásokkal.

András Loránd jelezte, olyan átfogó, az érintett közösséget aktívan bevonó projektről van szó, amely mögött széles körű, az önkormányzat és civil szervezetek közti partnerség húzódik meg; ugyanakkor az előző évek munkáját is összefogja, s az eddig biztosított szolgáltatások körét egészségügyi komponenssel bővíti: mediátorok révén próbálják az emberek egészségi állapotát nyomon követni, s elérni azt, hogy egészségügyi szolgáltatásokban, szükség esetén megfelelő beavatkozásokban is részesüljenek.

Dr. Albert András ismertette, az említett városrészeken élők belgyógyászati-kardiológiai szűrésen esnek át, de elvégeznek egy szűkített laborvizsgálatot, a gyermekeknél ortopédiai szűrést, a szemészeti vizsgálat pedig mindenkit érint. Rámutatott, azt tapasztalják, a három helyszínen élők nehezebben érik el az egészségügyi rendszert, akár anyagi, akár szociális megfontolásból nem fordulnak egészségügyi szolgáltatásokhoz, még olyankor sem, amikor ez feltétlenül szükséges lenne, csupán az utolsó pillanatban. Márpedig az a legrosszabb, ha a sürgősségen kell kezelni a beteget – vélekedett. Kifejtette, a megelőzés sokkal eredményesebb, ha a szociális hálóból kiszorultak elérhetővé válnak, s lényegesnek tartja, hogy a program következő szakaszában a felderített betegek utánkövetése is megtörténjen. Akkor az egészségügyi mediátorok segítik majd a betegeket az ügyintézésben és a megfelelő kezelések elérésében.

A tájékoztatón az egészségügyi program nevelő jellegét is hangsúlyozták: amellett, hogy kiszűrik a betegeket és megvalósul a kezelésük, az érintett társadalmi rétegek is közelebb kerülnek az egészségügyi szolgáltatásokhoz, ez pedig bátorítja őket és környezetüket is, hogy nyugodtan forduljanak orvoshoz, keressenek megoldásokat, amennyiben egészségi problémájuk adódik. Mint arra Joós Attila rámutatott, olyan társadalmi rétegről van szó, amelynek jelenleg még a családorvosi szolgáltatásokhoz sincsen hozzáférése. Így az is a célkitűzések között szerepel, hogy olyan családorvosokat azonosítsanak, akik újabb pácienseket vállalnak a kedvezményezettek köréből – fejtette ki.

Az Őrkőn mintegy 140 felnőttet és gyermeket vizsgáltak meg a szakemberek, a Csíki negyedi iskolában szervezett szűrővizsgálatokra pedig félszáznál több személyt vártak.