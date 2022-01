Kezdődik A Dal, háromszéki résztvevőre is szavazhatunk

A közmédia dalválasztója új műsorvezető párossal – Rókusfalvy Lili és Király Viktor –, megújult zsűrivel – tagjai Wolf Kati, Egri Péter, Ferenczi György és Mező Misi –, valamint élő zenével várja a nézőket. Az idei műsorban negyven előadó versenyez Az Év Dala 2022 címért – ezek a döntősök, a vetélkedőre 455 pályamű érkezett be. A szombati első válogatóban Erdős Fruzsi (dalának címe: Azt beszélik), a Kies (Nem félek), Kijube (Holnap majd elhiszem), Majoros Csenge (Földöntúli szerelem), a Pankastic! (Hosszú volt a nyár), a Prove (Karambol), a Ruby Harlem & Roy (Még ma este), Sándor Szofi (21 gramm), a The Easy Babies (Szerelem), valamint Ya Ou (Zsákutca) lép színpadra. Az első válogató extra produkcióját Wolf Kati adja elő. A négy válogatóból adásonként öt, összesen húsz dal jut tovább a két elődöntőbe: négy produkció a zsűri pontjai alapján, az ötödik a közönség szavazataival. Az elődöntőkből négy-négy dal kerül a fináléba, így nyolc dalt hallhatnak újra a nézők, amelyek közül márciusban kiderül, melyik lesz Magyarország slágere 2022-ben. A végső győztesről idén is a közönség dönt.

A győztes dal előadója Az Év Dala 2022, egyben a Petőfi Zenei Díj Év dala 2022 elismerésben részesül, emellett tízmillió forintot kap produkciója fejlesztésére, valamint egy tízdalos stúdiólemezt és az egyik felvételhez videoklipet készíthet. A döntőbe jutott nyolc dal minden előadója gazdagodik zenei pályájára fordítható nyereménnyel. Idén is odaítélik a legjobb dalszövegért járó díjat, valamint az Akusztik Dalverseny fődíját.

Számunkra azért is érdekesnek ígérkezik a szombat este, mert rögtön egy sepsiszentgyörgyi születésű előadónak szurkolhatunk. A Pankastic ugyanis Serei-Pálmai Panna első saját szerzeményét – Hosszú volt a nyár – mutatja be, amelyet Oláh Krisztián zongorista és zeneszerzővel közösen jegyeznek. A zenekar egyébként már fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyűzenei palettán. „Django-pop” névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők dzsesszes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. Az együttes sikerének titka, hogy a dzsessz zenén belül könnyed, dallamos, közérthető muzsikájukat a műfaj kimagasló képviselői szólaltatják meg. Oláh Krisztián zongorista, zeneszerző, számtalan dzsessz-verseny győztese, a Zeneakadémia Dzsessz Tanszakának legfiatalabb tanára. Ladányi Gábor gitáros virtuóz játéka már olyan zenekarokban is bizonyított, mint a Roby Lakatos Ensemble. Orbán György több hazai dzsessz formáció bőgőse, együtt dolgozik Szakcsi Lakatos Bélával és Palya Beával is. Serei Dániel dobos a Budapest Jazz Orchestra dobosa, a Bartók Béla Konzervatórium dzsesszdob tanára. A zenekar lelke, Serei-Pálmai Panna énekesnő, aki egyedi hangjával, közvetlen kisugárzásával a koncertek alkalmával mindig vidám és pozitív atmoszférát teremt.