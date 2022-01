Tíz nap múlva tetőzhet az ötödik hullám

Szombaton 30 168 új esetet jelentettek (96 492 tesz alapján, a pozitivitás 31,27 százalékos), ezek közül 3222 újrafertőződött személy. Háromszéken ugrásszerűen, 24 óra alatt 174-gyel emelkedett a fertőzések száma, amivel a megye fertőzöttségi mutatója 4,1 ezrelékre nőtt (a pénteki 3,67-ről). Az országos fertőzöttségi átlag az előző napi 9,9-ről 11, 17 ezrelékre ugrott, és már csak egyetlen megye van (Mehedinți), ahol még nem éri el a 3 ezreléket.

Az áldozatok száma ismét magasabb az előző napinál: ezúttal 75 elhalálozást jelentettek (15-tel többet, mint pénteken), kettőt közülük megyénkből, három pedig korábban történt. Az elhunytak közül 16 volt beoltva, és 15-nek más betegsége is volt.

Kórházban jelenleg 8455 koronavírusos beteget ápolnak (85-tel többet, mint tegnap), közülük 824 szorul intenzív terápiára (51-gyel több). A beutalt gyermekek száma azonban csökkent, 717-en vannak (16-tal kevesebben, mint tegnap), az intenzív osztályon pedig 14-en (a tegnapi 16-hoz képest).

További 163 267 igazoltan fertőzött személy lakhelyi vagy intézményes elkülönítésban tartózkodik, karanténban pedig 94 506 személy.

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter a járvány alakulásáról kijelentette: leghamarabb tíz nap múlva várható fordulat, de jövő héten még nagyobb, napi negyvenezret is meghaladó esetszámokra számíthatunk. Bebizonyosodott az előző becslésük is, ezen a héten harmincezer körül stablizálódott a napi esetszám, de sokkal több tesztet is végeznek, mint korábban, átlag százezret naponta. Egyelőre a magas, közel egyharmados pozitivitás aggasztó, akkor fordulnak kedvező irányba a dolgok, amikor ez csökkenni kezd – magyarázta. Elmondta, hogy más országokban is óriási a fertőzöttség, Franciaország például elérte a félmilliót, de kevés a kórházi eset. Nálunk azért van még viszonylag sok súlyos beteg, mert a Delta variáns is jelen van még, nagyjából minden ötödik fertőzést ez okoz – ha azonban ezt kiszorítja a sokkal jobban terjedő omikron, akkor valószínűleg itt is kevesebb súlyos megbetegedést okoz a koronavírus.