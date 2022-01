Költözik a megyei egészségbiztosítási pénztár

Lapunk megkeresésére Dragoș Tatu, az egészségbiztosítási pénztár megyei elnöke elmondta, megalakulásuk, azaz 1999 óta működnek a sepsiszentgyörgyi tervezőintézet épületének földszintjén és harmadik emeletén, az ingatlan állaga egyre romlik, javítási munkálatok nem történtek, de még a mozgássérült-feljáró sincs megoldva. Folyamatban van az épület eladása, de akkor sem maradhatnának, ha az új tulajdonos felújítási munkálatokba kezd, mert az építkezés alatt nem lenne ahol működjenek – mondta Tatu.

A BBTE épületének bal szárnyában bérel felületeket az intézmény, itt a bér alacsonyabb a korábbinál és legfőbb előnye, hogy a földszinten berendezett ügyfélfogadóhoz mozgássérültek számára épített feljárón is be lehet jutni, a többi iroda az első emeleten van. Az intézmény hátulról közelíthető meg, eligazító táblák jelzik majd az útvonalat, az ügyfélfogadás programja, a fax- és telefonszám, az internetes honlap elérhetősége és az e-mail-cím nem változik. Az egészségbiztosítási pénztárt továbbra is ugyanazoknak az ügyeknek az intézéséért lehet felkeresni, mint eddig (a biztosítotti minőség megszerzése, biztosítottak számára pedig európai biztosítási kártya kiváltása, európai nyomtatványok, orvosi segédeszközök igénylése, betegszabadságért járó juttatás visszaigénylése és egyebek).

A megyei egészségbiztosítási pénztárnak jelenleg harminchét alkalmazottja és több száz ügyfele van, az új székházzal együtt a feladatok nem változnak, de az igényeknek jobban megfelelő és kényelmesebb körülmények között tudnak ezután dolgozni – szögezi le Dragoș Tatu.