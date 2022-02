Panaszosunk tavaly novemberben kapott egy levelet a brassói lakcímére, amelyben a nagyborosnyói polgármesteri hivatal arra szólítja fel, hogy fizessen ki 96 lejt szemételhordásra. Mivel emberünk az elmúlt két évben összesen két órát töltött feldobolyi házánál (ami szülői örökség), és ezalatt semmiféle hulladékot nem termelt, magyarázatot kért – és meg is kapta egy következő levélben: a helyi tanács határozata értelmében ezentúl a lakatlan házakra is ki kell fizetni a szemételhordási díjat, punktum. Arra nincs válasz, hogy mennyire törvényes nem létező hulladék elszállításáért pénzt kérni.

Ha valaki kimegy a házába, akkor biztosan termel szemetet, takarít, rendez, eszik is valamit, ami mind hulladékkal járó tevékenység – felelte megkeresésünkre Ilie Nicolae nagyborosnyói polgármester. Elmondása szerint nagyon sok bajuk van az árokba és más helyekre illegálisan eldobott szeméttel, és azzal is, hogy amit a kukákba helyeznek, nincs mindig szétválogatva újrahasznosítható kategóriákra. Arra a kérdésre, hogy jogos-e még egy teljes havi hulladékelhordási díjat követelni azoktól a tulajdonosoktól, akik a lakhelyükön már fizetnek ezért a szolgáltatásért, és falun már csak azért sem tudják hét közben (a begyűjtés menetrendje szerint) kitenni az esetleges szemetüket, mert legfeljebb nyári hétvégeken járnak ki örökölt házaikba vagy nyaralóikba, Ilie Nicolae így válaszolt: nem a polgármester, hanem a községi tanács határozata, hogy a hulladékelhordásért mindenkinek fizetnie kell, akkor is, ha nem lakik a községben, arra ugyanis nincs bizonyíték, hogy az alkalmi látogatások során keletkező hulladékot hazavinné valaki. A polgármesteri hivatal havonta 17–20 ezer lejes számlákat kap a Tega köztisztasági vállalattól, az embereknek pedig fejenként 8 lejt kell fizetniük – tette hozzá, és kétszer is megismételte, hogy tanácshatározatról van szó.

Nagyborosnyó községben a helyi tanács gyűjti be a szemételhordási díjat, a köztisztasági vállalat oda küldi a számlát, ami az elvitt hulladék mennyiségével arányos – közölte érdeklődésünkre Máthé László, a Tega Rt. igazgatója, aki szerint az már az önkormányzat dolga, hogy miként szedi össze a pénzt. Hozzátette: Háromszéken tíz olyan község van, ahol a hulladékszállítási szerződések aránya nem éri el a lakosság 80 százalékát, ezekben az Öko Sepsi Társulás döntése értelmében a polgármesteri hivataloknak számlázzák ki a szolgáltatást, más falvakban pedig a főleg télen üresen álló házak után megosztott díjat fizetnek a tulajdonosok, rendszerint egy személy után.