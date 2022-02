A Party Pub rendezvénytermében tartott találkozón az elöljáró beszámolt mandátumának eddigi történéseiről, megvalósításairól, érintette a megvalósult és a folyamatban lévő beruházásokat, beszélt a tervekről, a jövőt illető elképzeléseiről, pályázatokról, a költségvetésről, az adó és illetékek behajtásáról. Hangsúlyozta, hogy minden, ami a városban megvalósult vagy megvalósulásra vár, az összes beruházás, infrastrukturális fejlesztés, csakis az itt élő emberekért, az adófizetőkért, a helyi vállalkozókért történik: „Az a pénz, amit megtermel magának a város a helyi adókból és illetékekből, az a város és a hozzá tartozó falvak pénze, az önök pénze. Azon embereké, akik fizikai, illetve jogi személyként járulnak hozzá a költségvetéshez.” Ígéretet is tett az üzletembereknek, hogy rendszeresen sort kerítenek majd hasonló találkozókra, a közeljövőben már sokkal komolyabb témákban is tarthatnak gyűlést, megoszthatják gondolataikat olyan kérdésekben, amelyek érintik és befolyásolhatják Barót és az öt falu, illetve a térség gazdasági helyzetét, irányát.

Benedek-Huszár János beszámolójából kiderült, hogy a mostani városvezetés komolyan veszi az adók és illetékek behajtását, a pályázási lehetőségeket, felelősen kezeli a közművesítés kérdését a városban és a hozzá tartozó falvakon. Prioritásként tekint az utak, utcák modernizálására, figyelmet fordít az oktatási intézmények felújítására, igyekszik megteremteni azokat a lehetőségeket és azt a légkört, amely elősegíti a versenyképes, minőségi oktatást a tanintézményekben. Szívügyének tekinti a helyi egészségügy modernizálását, a betegellátás jobbá tételét, ennek érdekében minden lehetőséget megmozgat, igyekszik felzárkózni a XXI. század elvárásaihoz. Dolgoznak egy egységes város- és falukép kialakításán, ahol mindennek megvan a helye és szerepe, pénzt fordítanak a sportra, a kikapcsolódásra, a kultúrára. Olyan közeget teremtenének, ahol a város a hozzá tartozó falvaival együtt képes megfelelni a kor által támasztott kihívásoknak az élet minden területén. Olyan város- és falukép kialakítása a cél, ahol egyformán fontos az adófizető, a vállalkozó, a szárnyait bontogató vagy éppen a hazatérő és letelepedni, magának otthont teremteni akaró fiatal – mondotta a polgármester.

A részletes beszámolót követően a vállalkozók is szót kaptak, és több kérdést is felvetettek.

Volt, aki kétségeinek adott hangot: az elmúlt harminc évben mindenik polgármester megígérte a rendszeres találkozókat a helyi gazdasági szféra képviselőinek, aztán az egészből semmi sem lett. Remélték, hogy ezúttal kialakul a kölcsönös kommunikáció a városvezetés és a vállalkozók között.

Nehezményezték az ingatlanadó tízszázalékos emelését is, hiszen most olyan időket élünk, amikor sok helyi vállalkozás a túlélésre van berendezkedve és a megszűnés szélén táncol, ilyen időben az önkormányzat nemhogy segítené, hanem még plusz terheket is kiró rájuk. Pedig meglátásuk szerint a hivatal azért van, hogy segítse a vállalkozóit, és ez fordítva is igaz.

Akadt, aki az utcák jelenlegi állapotát kérte számon, mások az út menti árkokba, a termőföldekre hordott épülethulladék és háztáji szemét miatt elégedetlenkedtek, mihamarabbi megoldást sürgettek. Felvetődött a vezetékes víz ügye is, ami nemcsak a magánembereknek, hanem vállalkozásoknak is gondot okoz, hiszen a víz, ami a csapokból folyik, jó esetben ipari víznek felel meg, és egyáltalán nem alkalmas emberi fogyasztásra.

Szóba került a két legnagyobb adósságot felhalmozó cég, az egykori Bibco és a volt bányavállalat kérdése is. Amint a polgármester közölte, 16 millió lejre rúg a csődbe ment, fizetésképtelen cégek város iránti adóssága, ebből az egykori Bibco 12 millió lejjel tartozik.

A felvetett problémákra Benedek-Huszár János igyekezett feleleteket adni, volt, amire sikerült kielégítően válaszolnia, volt, amelyekről kiderült, hogy nem is annyira a városvezetéstől függenek. És van, ami a közeljövőben megoldható, de olyan is – például a vezetékes víz minőségének a javulása –, amire bizony még sokáig várni kell.

Albert Egon