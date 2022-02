Vita az árak befagyasztásáról

Ciolacu szerint az élelmiszerek áfájának teljes eltörlése sem enyhít kellő mértékben az árnövekedésen. Mint tegnap rámutatott, elképzelhetőnek tartja azt is, hogy az árstop következményeként az üzletek mennyiségi korlátozásokat vezessenek be a hatósági áras alapélelmiszerekre. „Magyarországon is ez történt. És ez normális is, hiszen nem engedhető meg, hogy egyesek kamionnyi árut vásároljanak fel” – fogalmazott.

Cîţu tegnap a szenátusban kijelentette, hogy látni szeretné az árbefagyasztás mellett szóló érveket. „Egyelőre nem láttam ezt a javaslatot, de elmondom, mi az álláspontja egy liberális közgazdásznak: az árstop bevezetésével fennáll annak veszélye, hogy áruhiány keletkezik, és sorok alakulnak ki az üzletekben” – nyilatkozta Cîţu. Arra a kérdésre, hogy jónak látja-e bizonyos termékek áfájának teljes eltörlését, a PNL elnöke azt mondta, pártja az adók és illetékek csökkentését támogatja, nemcsak egyes termékek, hanem valamennyi áru esetében.