Antal Árpád polgármester ismertette, a SepsiBook értékteremtő, magyar és román nyelvű irodalmi-zenei programokat, interaktív foglalkozásokat kínál majd, ezek révén nem csupán a helyi, de az erdélyi és a romániai közönséget is szeretnék megszólítani. „Sepsiszentgyörgy erőssége a kulturális vitalitás, a könyvvásárral egybekötött kortárs irodalmi fesztivál pedig hiánypótló szerepet tölt be” – fogalmazott a városvezető. Felidézte, az önkormányzat támogatja a fiatalok olvasóvá formálását, ennek érdekében alapították a megyei könyvtárral közös Könyvkelengye programot is, a SepsiBook keretében pedig külön is megszólítják a 18 év alatti korosztályt.

Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója, a SepsiBook programfelelőse játékos, kreatív, barátságos, családias rendezvényként jellemezte az eseményt. Rámutatott, író-olvasó találkozókkal, rendhagyó irodalomórákkal, tematikus beszélgetésekkel, gyermek- és ifjúsági irodalmi találkozókkal, irodalmi vonatkozású koncertekkel és verses-zenés előadásokkal várják majd az érdeklődőket. Az a cél, hogy minden generáció számára élménnyé tegyék az olvasást, s az időzítés sem véletlen – fűzte hozzá, hiszen a SepsiBook-ot az iskolai ballagások és évzárók idejére ütemezték, így a vásáron kedvezményes áron lehet majd beszerezni az ajándéknak, illetve vakációs olvasmánynak szánt könyveket.

A SepsiBook a nyárelő fontos találkozási pontja lesz, Sepsiszentgyörgy önkormányzata, Kovászna megye tanácsa, valamint a megyeszékhely és a megye kulturális intézményeinek összefogása révén tartalmas, sokszínű könyvvásár és izgalmas kortárs irodalmi fesztivál jöhet létre – fejtette ki Tamás Sándor. A megyei tanács elnöke az értékteremtő és közösségépítő események, a szellemi-kulturális frissességet is eredményező rendezvények szükségességét hangsúlyozta, hiszen ezek „új lendületet adnak a mindennapokhoz” – fogalmazott.

A városháza beszámolója szerint a SepiBook május 26. és 29. között zajlik a Sepsi Arénában, a helyszínre a kisvonattal és buszjáratokkal is kijuthatnak az érdeklődők.