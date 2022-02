TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház 4-én, pénteken és 5-én, szombaton 19 órától a nagyteremben Maria Wojtyszko: Sam, avagy felkészülés a családi életre című darabját játssza Bocsárdi László rendezésében (színpadra épített nézőtér, korhatár: 14+). Jegyek kaphatóak a biletmaster.ro oldalon, a városi szervezőirodában vagy előadás előtt

a helyszínen.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Are we human or are we dancers? című elő­adása a Háromszék Táncstú­dióban 6-án, vasárnap 19 órától tekinthető meg. Koncepció, koreográfia: Ioana Marchidan. Jegyek a városi szervezőirodában vagy a biletmaster.ro oldalon vásárolhatók.

A VÁROSI SZERVEZŐIRODA nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, előadások napján egy órával a kezdési időpont előtt. Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám; telefon/fax: 0267 351 886, telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ Ha Szent György lehetnék... című zenés, maszkos bábjátékát ma és február 4-én, pénteken 18 órától játssza Sepsiszentgyörgyön a bábszínház stúdiótermében. Ajánlott életkor: 6+. Jegyek előfoglalása a 0755 335 400-as telefonszámon (Csüdöm Eszter).

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Nagy Lajos fotóművész Lélekjelenlét című fotókiállítását nyitják meg február 4-én, pénteken 18 órától a kovásznai Kádár László Képtárban. A tárlatot megnyitja és az alkotásokat méltatja dr. Deák Ferenc Loránd művészettörténész, magyartanár. A megnyitón közreműködik a Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség IKE-csoportja. A kiállítás a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház támogatásával valósult meg, és február 28-ig látogatható.

magma kortárs MŰVÉSZETI KIÁLLÍTótér. A Sugár János képzőművész alkotásaiból (installáció, digitális print, ready-made, stencil, átalakított tárgyak, filmek, videók) nyílt Luxus Vektor című kiállítás a sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben április 15-ig látogatható – hétfő és ünnepnapok kivételével – naponta 11–19 óráig. Bővebb információ a kiállításról

a magma.ro honlapon.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES február 15-én, kedden 19 órától a Háromszék Táncstúdióban újra színpadra viszi az Ivácson László által rendezett Átöltözés című néptáncszínházi előadást. Jegyek a központi jegyirodában vásárolhatók (telefon: 0267 312 104). Az elő­adásra védettségi igazolással lehet belépni, a védőmaszk használata kötelező.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Erdővidékiek a nagyvilágban. Riport Buksa Szilárddal, a McKinsey & Company partnerével. 20.07 A tűzeset után Szőcs Árpád műhelyében. 20.17 Baróti vállalkozók találkozója. 21.37 Tanácsülések.

A műsorok visszanézhetők az Erdovidektv YouTube-csa­tornán.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Őrzők nyomában (magyar dokumentumfilm a Csomád–Bálványos természetvédelmi területről), 17 órától Pókember: Nincs hazaút (román felirattal), 17.45-től A világ legrosszabb embere (román felirattal), 20 órától Moonfall (román felirattal) és Toxikoma (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Hitvilág

BALÁZS-ÁLDÁS ÉS SZENTSÉGIMÁDÁS. Ma, Szent Balázs püspök emléknapján Balázs-áldást osztanak a 8 órai és a 18 órai szentmise végén a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban. Egyben elsőcsütörtök is, a 18 órakor kezdődő szentmisét

ft. Csont Ede atya, tusnádi plébános végzi, utána szentség­imádást tart a medjugorjei imacsoport.

ÉLET A LÉLEKBEN kilenc hetes szeminárium kezdődik február 7-én, hétfőn 19 órától a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián. Mindenkit várnak, aki meg akarja tapasztalni a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét.

Humanitárius kérés

Árkoson január 29-én, szombaton tűz ütött ki Cătălin Lulciuc házában, amelynek következtében 70 százalékban leégett a ház és károsultak a melléképületek is. Szerencsére a háromgyerekes család megmenekült a lángok martalékából, emberéletben nem esett kár, viszont jelentős az anyagi kár. Aki segíteni szeretné a családot, adományát a következő számlaszámra juttathatja el: Raiffeisen Bank – R034 RZBR 0000 0600 0966 0884, kedvezményezett:

Cătălin Lulciuc.

Képzőművészeti pályázat

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ Kovászna Város Önkormányzatával, a Kovászna Városi Művelődési Házzal, a kovásznai Kádár László Képtárral és a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesülettel együttműködésben Szemet-szemé(r)t címmel képzőművészeti pályázatot hirdet. A beérkező munkákat két forduló során bírálja el egy háromtagú szakmai zsűri: Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, Kányádi Iréne művészettörténész, a Partiumi Keresztény Egyetem előadó tanára és Dimény András képzőművész. A kiírás a fogyasztói társadalmunk által kitermelt társadalmi és ökológiai katasztrófa aktuális és jövőbeli helyzetére reflektál. Az adatlap megtalálható a Kovászna Megyei Művelődési Központ honlapján (kultkov.ro) vagy Facebook-oldalán. Az online adatlap kitöltését követően a mű digitális reprodukcióját a cultcovasna@gmail.com e-mail-címre március 11-én 12 óráig kell beküldeni.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.