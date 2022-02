Előző írásunk

Joe Biden amerikai elnök hivatalosan is jóváhagyta, hogy az Egyesült Államok hamarosan újabb katonákat vezényeljen kelet-európai NATO-tagállamokba az ukrajnai válság miatt, a Pentagon pedig helyi idő szerint szerda reggel valószínűleg be is jelenti, hogy a következő napokban útra is kelhetnek a katonák – írja amerikai tisztviselőkre hivatkozva a CNN.