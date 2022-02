Munkavállalás hetvenéves korig

Cîţu kifejtette: a tervezet értelmében, ha valaki a nyugdíjkorhatár elérése után is szeretne munkát vállalni, az állam támogatná ebben, hisz ez az államháztartásnak is jót tesz, ezért is vezették be ezt a rendszert más európai országokban. A PNL elnöke emlékeztetett, hogy az országos helyreállítási terv (PNRR) tartalmazza a nyugdíjreformot, ami nem nyugdíjemelést jelent, hanem a nyugdíjrendszer fenntarthatóvá tételét. „Ez azt jelenti, hogy szankcionáljuk azokat, akik idő előtt nyugdíjba mennek, ugyanakkor bátorítjuk azokat, akik nyugdíjkorhatár után is dolgozni akarnak. A PNRR reformot jelent, nem nyugdíjemelést” – szögezte le.