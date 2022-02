Illyefalván ellenzik az autópálya új nyomvonalát

Illyefalva község két települését, Aldobolyt és magát Sepsiillyefalvát is negatívan érinti a Brassó–Bákó autópálya nyomvonala, amelyet teljesen váratlan irányba kanyarítottak a korábban közölt változatokhoz képest – állítja az Erdélyi Magyar Néppárt két községi tanácstagja, Albert Jenő és Benkő Árpád. Falugyűlés összehívását is fontolgatják, hogy megpróbálják jobb belátásra bírni a tervezőket és hatóságokat.

Az A13-as, Háromszéken is áthaladó autópálya nyomvonalának véglegesítéséről egy hete adott hírt a megyei tanács, amelynek közleménye szerint már az urbanisztikai bizonylatot is kiadták.

A meglepetés az volt, hogy az előzőleg nyilvánosságra hozott négy lehetséges nyomvonal helyett egy ötödik jelent meg a térképen, amely Aldoboly és Illyefalva mellett nem keletről, hanem nyugatról halad el, a két községi tanácstag szerint túlságosan közel a házakhoz, ami a megnövekedő zajszint és környezetszennyezés mellett a földek igen nagy részétől is elvágja a gazdákat: számításaik szerint Aldobolyban a megművelhető területek 80 százaléka, Illyefalván pedig ezek bő kétharmada kerül az autópálya túloldalára, ha ezen a nyomvonalon építik meg. A nyilatkozók nem ellenzik, sőt, maguk is szükségesnek tartják az autópályát, csak azt kifogásolják, hogy mindkét falu számára a legelőnytelenebb helyre tervezik. Ez nem csupán a saját véleményük, sokan megkeresték őket az elmúlt napokban, a tágabb közösség sérelmeinek próbálnak hangot adni – hangsúlyozták, nyomatékosítva, hogy nem a politikai haszonszerzés vezéreli őket.

Az elégedetlenség megelőzhető lett volna, ha az emberekkel is tanácskoznak, egy ilyen beruházás ugyanis közvetlenül, hosszú időn keresztül befolyásolja az életüket – vélekedtek. Albert Jenő szerint a megyei tanácsnak a polgármesterekkel és az önkormányzati képviselőkkel is egyeztetnie kellett volna, de a polgármesterrel is csak utólag beszéltek, és akkor is titoktartásra kötelezték. Hogy lehet titkos egy ilyen döntés? – kérdezte. Kifejtette: ez a nyomvonal egyes házak mögött 150–200 méterre halad el, és ráadásul mindkét falu hosszában, a főúttal nagyjából párhuzamosan, ami azt jelenti, hogy az egész lakosságot zavarni fogja a forgalom, a csend és a jó levegő helyét pedig átveszi a zaj és a légszennyezés. Távolabb, fennebb azért nem lehet vinni, mert akkor a Natura 2000-es területeket veszélyeztetné az autópálya. De megépíthetnék egy más nyomvonalon, amely csak Albodoly déli sarkához lenne közel, és attól kezdve lehetne úgy vezetni, hogy minden településtől (Aldoboly, Illyefalva, Kökös, Kilyén, Szotyor) egy-másfél kilométerre legyen, nagyjából középen. Leszögezte: nem magáért beszél, ő Szentkirályban lakik.

Benkő Árpád elmondta: ő egyenesen maga ellen beszél, mert neki a nyugati oldalon nincs területe, a keleti részen gazdálkodik, ahol viszont több parcelláját is elvágná, ha ott építenék meg a sztrádát, de ilyen esetben a többség javát kell nézni, és a többségnek a keleti oldalon futó autópálya lenne jobb. Azt elfogadhatatlannak tartja, hogy a két falut szinte súrolja az autópálya – van, ahol a jóváhagyott nyomvonal 50 méterre halad el a kerítéstől –, ilyent még sehol sem látott. Az sem mellékes, hogy a falvak nyugati határában vannak a jobb minőségű földek, tehát ilyen szempontból is nagyobb lenne a kár. A község már eddig is sok területet veszített, az 1990 utáni visszaszolgáltatások során az aldobolyi határból legalább 80 hektár került át Vámoshídhoz, és az illyefalviaktól is adtak más falvaknak, ami pedig megvan, az egyre jobban felértékelődik – magyarázta. Azt is sérelmezi, hogy erről az ötödik nyomvonalról senki sem tájékoztatta őket hivatalosan, még az a két RMDSZ-es megyei tanácstag sem tudott róla, aki a községben lakik.

De még nem késő változtatni – véli a két tanácstag, aki szerint minden érintettnek beleszólása kell hogy legyen az életét befolyásoló döntésekbe, épp ezért falugyűlés összehívását tervezik, szükség esetén aláírásgyűjtést is indítanak, és más módon is megpróbálják jobb belátásra, azaz a nyomvonal módosítására bírni az illetékeseket.