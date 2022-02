Mindenesetre, jól megjárta az a szerencsétlen delikvens, aki kilopott egy drága mobiltelefont valaki zsebéből, aztán minden próbálkozás dacára nem sikerült számára enyhébb büntetést kicsikarni arra hivatkozva, hogy a maszkot nem rejtőzködés céljából használta, hanem mert az most ugyebár kötelező… Na, ezt bogozza ki valaki!

Én napok óta próbálkozom, de valahogy megint az a mondóka jut eszembe, hogy „Én vagyok én, te vagy te. Ki a hülye, én vagy te?’’ Többször is elolvastam a cikket, pontosabban cikkeket, mert több helyen is írtak az esetről, de valahogy nem sikerült megvilágosodni. A maszkviselés lopáskor súlyosbító tényező, ha jól értettem. De gondolom, igen, még akkor is, ha nem ismerem az erre vonatkozó törvényeket. De hát az a nyomorult nem tett mást, csak tartotta magát a társadalom egésze számára előírt viselkedésnormákhoz. (Nem a lopással, hanem a maszkviseléssel.) Jaj…! Na mindegy, nem kínlódom tovább, még a végén tényleg meghülyülök.

Amúgy is szinte minden napra kijut valami ködös zagyvaság, amit nem kis erőfeszítésbe kerül megemészteni, akkor még ez is. Hát kinek kellenek az ilyen fölösleges fejtörők? Lehet, hogy csak az abszurditása vonz, ami kölcsönöz az egésznek valami furcsa bájt?

Bocsánatot kérek, igazán nem akartam tovább feszegetni a maszk témáját, és igazából már semmit sem, ami a vírussal kapcsolatos. Szeretnék végre napsütötte, derűsebb témákat találni, kerülgetni, de ez a történet nekem valahogy nagyon beakadt. Valamiért nem akar kikotródni a fejemből. Hoppá! Lehet, hogy tudat alatt készülök valamire, esetleg bankot rabolni, és teljesen tanácstalan vagyok. Akkor, most hogy is jobb? Maszkkal vagy maszk nélkül? Hűha…