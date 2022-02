Petőfi tér és -szobor lesz Sepsiszentgyörgyön

Egész alakos szobrot állítanak Petőfi Sándornak Sepsiszentgyörgyön, és a helyet adó terecskét is róla nevezik el – jelentette be Antal Árpád polgármester. Az előkészületeket már megtették.

Azt, hogy Petőfi Sándornak is legyen szobra a megyeszékhelyen, a Háromszéki Magyar Sajtóért Alapítvány kezdeményezte, ugyanaz a szervezet, amelytől az Erzsébet parkban levő Berde Mózsa-szobor ötlete is kipattant. Az önkormányzat felkarolta a javaslatot, és helyet is talált neki a városközpont közelében, az állomásról a központba vezető főutca (a December 1. sugárút) egyik beszögellésében, ahol valamikor két másik szobor állt, a Gábor Ároné és Nicolae Bălcescué. Ezek most a Csíki negyedben vannak, s bár felmerült a visszaköltöztetésük lehetősége is, lemondtak róla, a polgármester közlése szerint azért, mert elválaszthatatlanok – szoborcsoportként szerepelnek a nyilvántartásokban –, három szobornak pedig túlságosan szűk lenne a hely. Így hát maradnak a Csíki negyedben, ahol egyébként már megkezdődött a mögöttük levő terület felújítása, parkosítása.

De Petőfi sem lesz egyedül, hiszen tervezett helyével szemközt áll Arany János mellszobra, és mivel a két költő baráti viszonya közismert, jó társaságba kerülnek mindketten.

A tér előkészítésének már nekifogtak, a két régi szobor betontalapzatát lebontották és eltakarították. Antal Árpád szerint sok érdekes tervük van az új rendeltetés kialakításához, s bár lesznek, akik inkább parkolót szerettek volna azon a helyen látni, a polgármester úgy véli, fontosabb rendezett zöldövezettel gazdagítani a várost.

A Petőfi térnek szánt háromszögű terület, amelyet tömbházak és családi házak öveznek, már régóta megérett a felújításra. Évekkel ezelőtt ifjúsági parkot akartak ott létrehozni, ám a környék lakóinak tiltakozása miatt ez elmaradt. Az új rendeltetésnek valószínűleg kevesebb ellenzője lesz.