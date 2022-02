TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma és 5-én, szombaton 19 órától a nagyteremben Maria Wojtyszko: Sam, avagy felkészülés a családi életre című darabját játssza Bocsárdi László rendezésében (színpadra épített nézőtér, korhatár: 14+). Jegyek kaphatóak a biletmaster.ro oldalon, a városi szervezőirodában vagy előadás előtt a helyszínen.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Are we human or are we dancers? című előadása a Háromszék Táncstúdióban 6-án, vasárnap 19 órától tekinthető meg. Koncepció, koreográfia: Ioana Marchidan. Jegyek a városi szervezőirodában vagy a biletmaster.ro oldalon vásárolhatók.

A VÁROSI SZERVEZŐIRODA nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, előadások napján egy órával a kezdési időpont előtt. Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám; telefon/fax: 0267 351 886, telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Könyvbemutató

Kisgyörgy Zoltán geológus, újságíró, lapunk főmunkatársa, illetve Demeter László szerkesztő, kiadóvezető február 8-án, kedden 19 órától Baróton a Városi Művelődési Ház Bodosi Dániel Termében bemutatja a Tortoma Kiadó Útikönyvek sorozatának Erdővidék és Székföld, illetve Alsó-Háromszék című, közelmúltban megjelent köteteit. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS KOVÁSZNÁN. Nagy Lajos fotóművész Lélekjelenlét című fotókiállítása nyílik meg ma 18 órakor a kovásznai Kádár László Képtárban. A tárlatot megnyitja és az alkotásokat méltatja dr. Deák Ferenc Loránd művészettörténész, magyartanár. A megnyitón közreműködik a Vajna János, Mihăițeanu Koszti és Szász Mihály által alkotott trió, illetve a Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség IKE-csoportja. A 25 évet felölelő képeken a táj szépsége és a portrék sokszínűsége mutatkozik meg. A kiállítás a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház támogatásával valósult meg és február 28-ig látogatható.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól Encanto (magyarul beszélő), 17 órától Belle: A sárkány és a szeplős hercegnő (román felirattal), 18.30-tól A legjobb dolgokon bőgni kell (román fel­irattal), 19.30-tól Pókember: Nincs hazaút (magyarul beszélő), 20.15-től Akik az életemre törnek (román felirattal); szombaton: 11 órától Encanto (magyarul beszélő) és Belle: A sárkány és a szeplős hercegnő (románul beszélő); 15.30-tól Clifford, a nagy piros kutya (románul beszélő) és 15.45-től magyarul beszélő; 17.15-től Pókember: Nincs hazaút (magyarul beszélő), 17.45-től A világ legrosszabb embere (román felirattal), 20 órától Cry Macho (magyarul beszélő) és Moonfall (román felirattal); vasárnap: 11 órától Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő) és 15.30-tól románul beszélő, 11.15-től Encanto (románul beszélő) és 15.30-tól magyarul beszélő, 17.15-től Pókember: Nincs hazaút (román fel­irattal), 17.30-tól A Gucci-ház (román felirattal), 20 órától Toxikoma (román felirattal), 20.15-től Akik az életemre törnek (magyarul beszélő). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ Ha Szent György lehetnék... című zenés, maszkos bábjátékát ma 18 órától játssza Sepsiszentgyörgyön a bábszínház stúdiótermében. Ajánlott életkor: 6+. Jegyek előfoglalása a 0755 335 400-as telefonszámon (Csüdöm Eszter).

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Ma a 17 órától kezdődő szentség­imádást a Rózsafüzér-csoport tagjai vezetik. Az altemplomban 22 órától virrasztás, amely a szombat reggel 6.30-tól kezdődő szentmisével zárul. A virrasztást a Mária Rádió élőben közvetíti.

Elköltözött a biztosítóház

Február 1-jétől új székházában fogadja az ügyfeleket a Kovászna Megyei Egészségbiztosítási Pénztár. A hivatal Sepsiszentgyörgyön a Babeș–Bolyai Tudományegyetem helyi kihelyezett tagozata épületének (Stadion utca 14. szám) bal szárnyába költözött, akadálymentesített bejárata az ANL-s tömbház melletti oldalon található. A megyei egészségbiztosítási pénztár fax- és telefonszáma, internetes elérhetősége, e-mail-címe nem változik. Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig 8.30–16.30, csütörtökön 8.30–18.30, pénteken 8.30–14.30 óráig.

Röviden

IFJÚSÁGI IRODA. Ifjúsági irodát nyitott Sepsiszentgyörgyön a város önkormányzata a Kőrösi Csoma Sándor utca 5. szám alatt. Kérik a lakosságot, bármilyen ifjúságot érintő probléma kapcsán forduljanak az iroda munkatársaihoz. Elérhetőségek: krista.salagean@sepsi.ro, zsolt.balogh@sepsi.ro.

PONTOSÍTÁS. A tegnap megjelent Megújuló szálláshelyek Bálványoson című írásunk kapcsán a Bálványoson működő Gorgán Panzió illetékesei fontosnak tartották pontosítani: nem az ő egységüket vásárolták meg, hanem a régi Gorgánt (ezt egyébként a cikk is egyértelműsítette), amely az említett panzióval szemben lévő hegyoldalon található.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Bem József utca 2/3/J/1 szám alatti Dent Art – dr. Bogyó Csilla rendelőben (0733 007 002) szombaton és vasárnap 12–16 óráig; a Grigore Bălan tábornok úti Fazakas Dental Clinic rendelőben (0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.