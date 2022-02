Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, rokon, jó szomszéd és ismerős,

özv. ÁGOSTON IRÉN

(szül. HUSZÁR)

életének 88., özvegységének 3. évében csendesen elhunyt.

Temetése 2022. február 5-én 12 órakor lesz a katolikus ravatalozóháztól református szertartás szerint.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4324642

Részvét

Megrendülten értesültünk szeretett kollégánk,

ALBERT LAJOS hirtelen ­haláláról. Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak ezekben a nehéz percekben. Isten veled, drága barátunk, nyugodj békében.

A Capitaly Taxi ­munkaközössége

77

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BARTHA LEVENTE CSABA temetésén részt vettek, ­sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4324621

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

NAGY Á. JÁNOS

sofőrre, aki két éve február 3-án 74 éves korában hirtelen távozott az élők sorából.

Akit szívünk őriz,

nem hal meg soha.

Bánatos özvegye

és gyermekei

4324649

Fájdalmat nekünk csak egyszer okoztál, amikor minket örökre itt hagytál. ­Szomorú szívvel emlékezünk a nagyborosnyói születésű sepsiszentgyörgyi

SIMON SÁNDORRA ­halálának 15. évfordulóján.

Szerettei

4324652

Szeretetét szívünkben őrizve emlékezünk a kézdi­vásárhelyi id. BALOGH LAJOSRA ­halálának 8. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

1662

Fájó szívvel emlékezünk ­RAVASZ JÓZSEFRE,

a Mikes Kelemen Líceum volt fizikatanárára, aki ma két éve, hogy itt hagyott bennünket. Mindennap, minden órában és minden percben hiányzol nekünk.

Nyugodj békében, te drága jó lélek. „Ó, a sír mindent elfed, bút, örömet, fényt, ­­szerelmet.”

Szerettei

1117083

Lelked, mint fehér galamb, szép csendesen messze szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk többé már nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te vagy, utat mutatsz nekünk, mert szívünkben örökre itt maradsz. Fájó szívvel

emlékezünk a bodoki

IMREH JÓZSEFRE

halálának 6. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Lánya, Ibolya és családja

4324599

Örök hiányát érezve, jóságát és szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a lisznyói

FORRÓ ZSÓFIÁRA

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4324603

Fájó szívvel emlékezünk a zaláni születésű

id. GÁSPÁR JÓZSEFRE h­alálának hatodik hónapjában. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

4324606

Ha fejfád mellett ég a gyertya, látjuk benne arcod, odafentről, messzeségből karod felénk nyújtod. Vigyázol ránk most is, tudjuk, ugyanúgy, mint régen. Drága édesapám, sosem feledünk téged. Szívünkben hordjuk örök emléked, te voltál nekünk a biztató remény, nehéz napjainkban is az utat mutató fény. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Tudjuk, hogy csodára hiába várunk, nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk. Könnyes szemmel

emlékezünk a kilyéni

VARGYASI JÓZSEFRE,

aki hat hónapja távozott

szerettei köréből.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos özvegye,

leánya és családja

4324628

Kegyelettel emlékezünk a gondos édesanyára, szerető feleségre, nagymamára, dédmamára, a szentivánlaborfalvi

MAKSAI GIZELLÁRA

(szül. BOÉR) halálának hatodik hetében. Bár életében sok megpróbáltatás, veszteség, nehézség érte, megmaradt derűs, családját összetartó, szerető lénynek. Hálásak vagyunk a sorsnak, hogy ő velünk lehetett. Felejthetetlen, kedves, fájó emlékét

szívünkben őrizzük.

A gyászoló család

4324633

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a földben legyenek csendesek. Fájó szívvel emlékezünk

id. SZÁSZ JÁNOSRA halálának második évfordulóján.

Szerető gyermekeid

4324635

„A mélybe csak tested merült el, / csak ő tűnt el a föld alatt, / de lényed lényege ezerfelé / szóródva is köztünk maradt.” (Keszei István) Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a dálnoki születésű maksai JÁKOB LAJOSRA ­halálának ötödik évfordulóján. Dalos szíved és mindig jó kedved bennünk örökké él.

Szerettei

4324636

Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég, egy fénykép, mely őrzi emléked, s egy út, mely elvitte az életed. Lecsukott szemmel még látjuk lelked, ki mellettünk ülsz és nekünk mesélsz. Nem maradt más, csak az emlék. Örökké szeretünk, bárhol legyél. Fájdalommal emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

KOVÁCS ERZSÉBET OTTILIÁRA halálának 16. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyerekei és azok családja

4324644