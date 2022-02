A pályáztató azt kérte a fiatal alkotóktól, készítsenek interjút nagyszüleikkel, dédszüleikkel vagy olyan idős emberrel, akire felnéznek. A téma: hogyan kell és hogyan érdemes élni, mi az, ami igazán fontos az életben? A kiírásnak igencsak megfelelt volna az Emlékgyárosok sorozatának – már a 32. részen is túl vannak – bármelyik kisfilmje, volt tehát miből választaniuk.

A nyolcvanéves kovács, életéről vallva úgy fogalmazott, bár gyermekkorában gyengén éltek, meg voltak elégedve a sorsukkal. A gyermekként kapott nevelés és példamutatás fontosságát is kiemelte: időskorban is meglátszik, ki az, akinek szülei istenfélően éltek. A feleségével közel hatvan éve élnek együtt békességben. „A szerelmi élet, a házasélet és fiatal életet is csak mértékkel szabad, nem szabad belemenni torkig – mint szokták mondani. Csak mércével. Mindennek megvan a maga módja és a maga rendje, s aszerint kell élni, mert úgy helyes” – mondotta. A mester úgy vélte, talán nem is baj, hogy nem vagyunk túl módosok, mert a gazdagabbak „nem bírnak magukkal”, amint viszont kicsit szegényebbek vagyunk, úgy becsületesebben is éljük életünk – vallott életfelfogásáról Bogdán Berci bácsi.

Deák András elmondta: a díj számukra megerősítés, hogy filmjeikkel jó úton haladnak, és arra bátorítja, folytassák az elkezdett munkát. „Minden egyes díj azt üzeni, folytassuk, keressük fel a környezetünkben található idősebb embereket, s próbáljuk szóra bírni őket, hogy bölcsességükből, élettapasztalatukból tanulhassunk mi, az ifjabb nemzedék tagjai.”

Az Emlékgyár csapata a közeljövőben Székelyföld 1000 arca címen új sorozat készítését kezdi el. Mint Deák András közölte, ezúttal nemcsak idősebb embereket fognak felkeresni, hanem a fiatalabb generációhoz tartozókat is – lehet az képzőművész, mesterember, irodalmár, pedagógus, de akár vállalkozó –, kiknek története inspirálóan hathat, példájuk követendő.

Az Emlékgyár a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által 2020-ban a nemzeti összetartozás napja és a Trianon 100. évfordulója alkalmából fiatalok számára meghirdetett Milyen jó, hogy itt vagyunk című videópályázaton szintén első díjat nyert a 102 éves Kolumbán Juliska néniről készített filmjével, majd ugyanabban az évben a Kulturális Filmek Fesztiváljának fődíját is megszerezték.