Ellenvetés nélkül fogadta el szerdai rendkívüli ülésén Sepsiszentgyörgy képviselő-testülete a város területén lévő díjköteles parkolóhelyek használatára vonatkozó szabályzat módosítását. A legfontosabb változtatás a városközponthoz közeli, úgynevezett nullás övezet létrehozására vonatkozik, ahol az általánostól eltérő díjszabást, illetve több korlátozást is bevezetnek, melyek alól kivételt képeznek az ott lakók. Az új rendelkezések – a Bodok Szálló előtti parkolóra vonatkozóakat leszámítva – jövő hétfőtől, február 7-étől lépnek érvénybe, a szállónál majd csak a műszaki feltételek megteremtése után.

Amint azt az önkormányzat korábban már jelezte, az új szabályokkal a cél azokon segíteni, akik rövid időre ügyeket intézni mennek a belvárosba. Számukra fontos, hogy parkolóhelyet találjanak a város e területén, és ne az itt dolgozók foglalják el a helyeket nyolc órán keresztül.

A szerdán elfogadott tervezet értelmében az 1918. december 1. utca Szent György tér és az egykori Bodok Szálló közötti szakaszán, a Gróf Mikó Imre utcában és a Szent György téren (a Sugás Áruház előtti rész) található díjköteles parkolók kerülnek a nullás övezetbe. A volt szálloda előttieket leszámítva nem változik a használati díj, de érvényüket vesztik az eddig akár egy évre kiváltható parkolóbérletek, az autósok pedig legtöbb két egymást követő órára vehetik igénybe a helyeket. Az úgynevezett nullás övezetben lakók esetében az új előírások nem hoznak változást, ők továbbra is ugyanazon az áron vásárolhatják meg a parkolóbérletet és használhatják a helyeket.

Ugyanez nem érvényes azokra, akiknek az említett övezetben van a munkahelyük, ők a bérletükkel csak a szomszédos utcákban található díjköteles helyeket vehetik igénybe. A szerdán elfogadott módosított szabályzat szerint ezek az utcák az egyes számú díjköteles övezethez tartoznak. Ezt a mellékletben sorolják fel: a Csíki utca 1918. december 1. és Templom utca közötti szakasza, az Olt utca városközpont és a Híd utca közötti szakasza, a Gödri Ferenc utca, a Bem József utca Bánki Donát utca és a Sugás Áruház közötti szakasza, a Kriza János utcának a Mikes Kelemen Elméleti Líceum és a bíróság épülete előtti része, a Nicolae Bălcescu utca városközpont és Olt utca közötti része, a Kőrösi Csoma Sándor utca, a Mihai Viteazul tér (a két oldalon kialakított parkolók), a Gábor Áron utca, a Templom utca, a Szabadság térnek az unitárius templom előtti része, a Tavaszi Sándor utca, a Bánki Donát utcának az Ág utcáig tartó szakasza, a Váradi József utca alsó része, illetve a Széna utca.

A nullás besorolású övezeten belül a volt Bodok Szálló előtti parkolóhelyek esetében a szabályzat a többi résztől eltérő díjszabást vezet be. Amint azt Antal Árpád polgármester a tervezet novemberi közvitára bocsátásakor elmondta: jelentősen megemelik az óránkénti díjat, hogy ezzel elsősorban azoknak kedvezzenek, akik rövid ideig tartják járműveiket a parkolóban (csak arra az időre, amíg ügyet intéznek a városközpontban), hogy minél nagyobb eséllyel találjanak helyet. Lapunk megkeresésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta: a díj 5 lej lesz egy órára, illetve akik két óránál többet szándékoznak az autójukat a parkolóban hagyni, azoknak 8 lejt kell óránként lepengetniük. Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy egy sorompót is felállítanak a parkoló bejáratához.

A díjakhoz kötődik még, hogy továbbra is megmarad a lehetőség, hogy fél órára is lehessen parkolási jegyet váltani, illetve órás és kétórás, valamint napi jegyet lehet vásárolni. Az sms-ben történő jegyváltás továbbra is lehetséges marad.

A szabályzatmódosítás ugyanakkor a bírságok terén is újdonságokat hoz, a pénzbüntetések borsosabbak lesznek. A súlyosabb kihágások (a díj kifizetésének elmulasztása, a fogyatékkal élők számára fenntartott helyek elfoglalása vagy a parkolóhelyek engedély nélküli használata, azok használatának akadályozása) 400 és 600 lej közötti bírsággal sújthatóak, míg a kisebb szabálytalanságok 200 és 400 lej közöttivel. Módosul továbbá a bírság kiváltásának a szabálya: míg eddig egy napi parkolási díj kifizetésével ki lehetett váltani a bírságot, mostantól a nullás övezetben háromnapnyi, az egyes övezetben kétnapnyi díjnak megfelelő összeg 48 órán belül történő kifizetésével lehet „helyettesíteni” a bírságot.