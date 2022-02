Az orosz együttes nyitott védekezéssel kezdett, viszont erre az FTC gyorsan megtalálta a megoldást, védekezésben is egyre hatékonyabban teljesített, Janurik Kinga pedig bravúros védéseket mutatott be (7–5). Szöllősi-Zácsik Szandra három találata után a vendégek időt kértek, majd a kapusuk lecserélésével létszámfölényes támadójátékra váltottak. Türelmes, taktikus akciókat vezetve, egyre jobban védekezve fordított a Rosztov, a szünetben pedig döntetlen volt az állás (13–13).

Szöllősi-Zácsik vezérletével a második félidőt is jól kezdte a magyar bajnoki címvédő Ferencváros, első alkalommal alakult ki háromgólos különbség a csapatok között (16–13). Ezután a továbbra is létszámfölényben támadó oroszok Julija Manaharova góljaival ismét fordítottak. Az FTC támadójátéka újra megakadt, de másfél perccel a vége előtt Márton Gréta egyenlített. A Rosztov utolsó találatát Grace Zaadi szerezte, majd a magyar gárda világbajnok holland jobbszélsője, Angela Malestein állította be a végeredményt büntetőből (25–25).

Az orosz fővárosban a győri együttes a 10. percben vezetett először, de ellépni nem tudott, mert védekezésben ekkor még nem volt kellően hatékony. Miután a CSZKA nyitottabb védekezésre váltott, a svéd beálló, Linn Blohm találataival tartotta magát az ETO, majd a házigazdák hibáit kihasználva kétgólos előnybe került (13–15), így vonultak szünetre a csapatok.

A második félidőben sem látszott, hogy a vendégek számára tét nélküli a mérkőzés, bár a hazai csapat egy kiváló sorozattal felzárkózott, Stine Oftedal irányításával a 46. percben már ismét előnyben volt a Győr (18–22). A hátralévő időben is rendkívül összeszedetten, kevés hibával kézilabdázott, nagyszerűen védekezett az ETO, a hajrában Jekatyerina Iljina góljaival még tett egy kísérletet az egyenlítésre a CSZKA, viszont Laura Glauser védései megakadályozták ezt (23–27).