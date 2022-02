Belharcok az USR-ben

Lemond tisztségéről a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dacian Cioloş, ha az országos elnökség nem fogadja el a párt átszervezésére tett javaslatait – nyilatkozta a hétvégén Dan Barna, a párt alelnöke. Szerinte azonban elfogadhatatlan Dacian Cioloş több javaslata, például az, hogy bizonyos kérdésekben párton kívüli szakemberekre kellene bízni a döntést. A politikus tájékoztatása szerint a pártelnök az USR országos elnökségének mai ülésén készül szavazásra bocsátani javaslatait. Dan Barna elmondta, tekintettel arra, hogy a tisztújítási folyamat a pártban már lezárult, nem érti az USR elnökének radikális magatartását. „Remélem, hogy ez csak egy sajátos politizálási stílus megteremtésére tett kísérlet” – jegyezte meg.

Cioloş pénteken Facebook-bejegyzésben írt a témáról. Elképzelése szerint a pártnak „nyitnia kell”, alternatív vezetőket kell kinevelnie, mert ez az alakulat javát szolgálná, és erősítené a hitelességét. „Úgy értettem, hogy ő (Dan Barna – szerk. megj.) elégedetlen emiatt, és úgy érzi, ultimátum elé állítottam. Sajnálom, hogy nem értette meg gesztusom lényegét, főleg hogy az országos elnökség ülése előtt tárgyaltam vele, és akkor nem adott hangot kifogásainak” – fogalmazott. A pártelnök szerint Dan Barnának most „hátra kellene lépnie egyet”, és időt kellene szánnia a politikai újjáépítkezésre, hogy többé ne hozza magát kényelmetlen politikai helyzetekbe. Hozzátette: reméli, kollégájában lesz annyi bölcsesség, hogy ne próbálja meg szétszakítani a pártot, vagy előállni újabb, minden valóságalapot nélkülöző nyilatkozatokkal. „Ismételten elmondom minden kollégámnak és a nyilvánosságnak: nem megyek sehová, azért vagyok itt, hogy építsek, hogy segítsek összekovácsolni egy olyan pártot, amely reményt és megoldásokat kínál Romániának” – nyomatékosította.

Cioloş azt írta továbbá, hogy miután pártelnöknek választották, több ajánlatot is tett Barnának a közös munkára, az első alelnöki tisztséget is felajánlotta neki, ő azonban minden alkalommal elutasította a felé nyújtott kezet. Mint írta, nem kommentálta politikai baklövéseit sem a 2019-es elnökválasztási kampányban, sem utána, de most már tükörbe kell nézni, egyénként és pártként is. „Megragadni abban, hogy minden tökéletes, minden úgy volt jó, ahogy történt, és semmin sem kell változtatni, romboló hatással lehet minden emberi szerveződésre. Megtagadni a nyitást, tartani a párton kívüliektől, tehetetlenségre és önelégültségre vall” – fejtegette.

Az USR-elnök leszögezte: a párt jövőjéről szóló vita egy belső harc formáját öltötte, ami veszélyeztetheti az alakulat működését és a megítélésére is kihat.