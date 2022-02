A gyermek most már nincs életveszélyben. A koppenhágai román nagykövetség munkatársai engedélyt kaptak a hatóságoktól arra, hogy meglátogassák a börtönben az anyát. Szeretnék elérni, hogy az apához is bejussanak. A nagykövetség által kiadott közlemény szerint a szülőket abban is segítik, hogy megfelelő ügyvédet találjanak maguknak. Ugyanakkor kérvényezik dán kollégáiktól, hogy a Dániában született gyermeknek román születési anyakönyvi kivonatot is kiállíthassanak.

A dán rendőrség közleménye szerint a kisbabát kritikus állapotban szállították január 29-én kórházba, állapota már nem súlyos, de még mindig kórházban kezelik Odense városában. A hatóságok a gyermeket kezelő orvosok javaslatára indítottak eljárást, hogy kivizsgálják, mitől szerezhetett ilyen súlyos fejsérülést. A szülők egyébként ártatlannak vallják magukat, egyelőre egy hónapra zárták el őket, és megtiltották, hogy láthassák gyermeküket.