Kötelező oltás Ausztriában

Hivatalosan is életbe lépett szombaton Ausztriában a koronavírus elleni általános oltási kötelezettséget előíró jogszabály. Alexander Van der Bellen államfő aláírta a törvényt, miután az osztrák parlament mindkét háza megszavazta.

Alexander Van der Bellen államfő aláírta a törvényt. Fotó: Starpix / APA-picturedesk / APA-picturedesk via afp

Európában egyetlen országban sem írtak még elő ilyen szigorú oltási kötelezettséget, bár Ausztriában is több lépcsőben tervezik ezt bevezetni. Az első fázisban, február elejétől minden háztartást írásban értesítenek a követelményekről, s ekkor még nem fogják büntetni a szabályszegőket. Az előírás csak március 16-tól válik kikényszeríthetővé, akkortól akár 3600 eurós pénzbírsággal is sújthatják azt, aki nem adatta be az oltást.

Az oltási kötelezettség minden 18 éven felülire vonatkozik Ausztriában. A szabályozás kivételt tesz a várandós nők és mindazok esetében, akik orvosi okokból nem vehetik fel a védőoltást. Továbbá 180 napig mentesülnek a kötelezettség alól a koronavírus okozta COVID-19 betegségből felgyógyultak.