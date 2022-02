Újból lesz versenyvizsga óvoda- és iskolaigazgatói tisztségekre

A sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola igazgatói tisztségére is lehet pályázni. Fotó: Szekeres Attila

Mivel országosan a tavaly őszi versenyvizsgára meghirdetett vezetői állások 40 százalékára nem sikerült kinevezni óvoda- és iskolaigazgatókat, és az üresen maradt helyeket ideiglenesen megbízott intézményvezetők töltik be, az oktatási minisztérium újabb versenyvizsgát írt ki. Háromszéken a 79 pénzügyi központban 117 vezetői állásra lehetett pályázni 2021. október és december között, de csak 67-nek került gazdája, 50 helyet újból meghirdettek. Az eljárás ugyanaz, mint tavaly: aki eléri a hetest az írásbelin, az utólag megjelöli, hogy melyik intézmény vezetői tisztségére pályázik, és részt vehet a márciusi interjún, ahol a vizsgáztató bizottságban az illető tanintézmény képviselője is jelen lesz. Az első szakaszban tehát még nem lehet tudni, mely óvodák, illetve iskolák esetében nem lesz pályázó, és mivel a jelentkezők neve nem nyilvános, a vonatkozó névsorban is kódokkal szerepelnek, következtetni sem lehet arra, kinek mi a szándéka a továbbiakban – közölte lapunk érdeklődésére Kiss Imre megyei főtanfelügyelő.

A versenyvizsgán tisztséget elnyerő pedagógusok kinevezése április 19-től lesz érvényes, az üresen maradt igazgatói, aligazgatói állásokban továbbra is az ideiglenes megbízottak végzik a vezetői feladatokat.