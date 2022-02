Hatékony a faanyag-nyomkövető rendszer

Románia Európa egyik legmodernebb és leghatékonyabb faanyag-nyomkövető rendszerével rendelkezik, ezt bizonyítja a SUMAL 2.0 egyéves működése – jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Tánczos Barna környezetvédelmi tárcavezető. Jelezte azt is, a minisztérium módosítani készül idén a rendszert, s többek között betiltják az éjszakai fakitermelést.

Tánczos kiemelte annak a fontosságát, hogy a SUMAL rendszerrel összekapcsolt Erdőfelügyelő telefonos alkalmazáson és honlapon keresztül a lakosság és a civil szervezetek is aktívan részt vesznek az illegális fakitermelés elleni küzdelemben. Ismertette, 2021-ben 150 ezer felhasználó 6,8 millió lekérdezést végzett. Ezek alapján több mint 4985 lakossági bejelentés érkezett gyanús faanyagszállítmányokról a 112-es sürgősségi számra. Ezek közül 1038-at ellenőriztek a hatóságok, és 267 esetben a gyanú beigazolódott – tájékoztatott a tárcavezető. Hangsúlyozta, a SUMAL rendszer nemcsak az illegális erdészeti tevékenység megfékezésének eszköze, hanem a teljes gazdasági ágazatról is folyamatos, valós idejű képet nyújt. „A regisztrált adatok azt mutatják, hogy a legálisan kitermelt fa mennyisége 800 ezer köbméterrel volt több 2021-ben, mint az azt megelőző évben. Az adatokból az is kiderül, hogy Románia 2,3 millió köbméter faagyagot exportált, többnyire feldolgozott formában, míg az import mértéke 3,2 millió köbméter volt 2021-ben. Ez utóbbi zömé­ben az Európai Unión kívülről behozott nyersanyag volt” – részletezte Tánczos Barna.

A sajtótájékoztatón elhangzott: tavaly a hatóságok 234 505 ellenőrző akciót hajtottak végre. A SUMAL rendszernek köszönhetően csökkent a faanyagszállítmányokkal kapcsolatos helyszíni ellenőrzések száma, de nem csökkent a kitermelőhelyek és a raktárak ellenőrzésének intenzitása. Több mint 7500 lezárult büntetőeljárás volt tavaly a 2020-ban számon tartott 4400-zal szemben, és több mint 11 700 elindított büntetőeljárás a 2020-ban számon tartott 8300-zal szemben. Tavaly 15 millió lej értékben róttak ki bírságot a hatóságok.

Tánczos tájékoztatása szerint a SUMAL rendszer tökéletesítése a következő években is folytatódik. Egyebek mellett videós megfigyelőrendszert építenek ki, műholdas ellenőrzést vezetnek be, és betiltanák az éjszakai fakitermelést.