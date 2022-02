Tárgyalásra várják a tanügyi szakszervezeteket

A kormány közölte, a miniszterelnök hétfőn megbeszélést tartott a tanügyminiszterrel az oktatás helyzetéről és a Képzett Románia projekt gyakorlatba ültetéséről, majd úgy döntött, hogy ma délre találkozóra hívja a tanügyi szakszervezetek képviselőit, hogy megvitassák azt a megállapodási javaslatot, amelyet a szakszervezetek nyújtottak be a tanügyminiszternek.

A tanügyi szakszervezeti szövetségek felidézték: a január 21-én tartott találkozón a miniszterelnök megígérte, hogy a kormány megállapodást ír alá az oktatás támogatásáról. Mint írták, közel két hétig vártak az egyezség tervezetére, ám ezt nem kapták meg, így egy héttel ezelőtt maguk terjesztettek be egy megállapodási javaslatot a tanügyminiszternek. Valahányszor érdeklődtek Sorin Cîmpeanunál javaslatukról, azt a választ kapták, hogy a tervezetet egyelőre vizsgálják az illetékes minisztériumok. „A kormány voltaképp úgy döntött, hogy a megállapodás érdektelen” – vonták le a következtetést a szakszervezetek. Emlékeztettek arra, hogy az egyezséget február 4-én kellett volna aláírniuk a miniszterelnökkel, akitől megtudták: a kormánynak nem áll szándékában egyezséget kötni a szakszervezetekkel. Nicolae Ciu­că azt ajánlotta, hogy a tanügyminiszterrel állapodjanak meg. Közölték: nem kérdőjelezik meg Sorin Cîmpeanu jó szándékait, de szerintük semmi garancia nincs arra, hogy ha az oktatási tárca vezetőjével írnak alá egyezséget, akkor azt be is fogják tartani.